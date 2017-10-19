2017年兩位年輕的亞裔女機長

當機師的先決條件除視力、身高、語文能力外，必需具有自律甚嚴的人格特質。機師養成不易在重重關卡通過之後，更重要的是身體檢查，不能有傳染病；心、肺、肝、腎等重要器官功能都要好；矯正後視力1.0等，最後還必需做性向測驗，看看人格傾向是否合群、重視團隊、應變能力強等。在全球所有飛行員中，女性飛行員只佔3%到5%左右，「女機長」更是這個男性主導行業裡鳳毛麟角的佼佼者。 翱翔天際看來帥氣，但其實是一份需嚴格遵守許多規定的工作，太我行我素的人不建議當機師。開飛機和開車不一樣，壞了不能停在路邊，所以一個好機師，必需學會避開風險，「最好的危機管理就是不要讓它發生」。所以從入行到升為正駕駛，平均來說一位機長約經10年的磨鍊才能成器。以下介紹兩位本年年輕的亞裔女機長。

印度的安妮·迪芙亞

印度30歲的安妮·迪芙亞（Anny Divya）目前是全世界波音777客機最年輕女機長。而在30歲這麼年輕成為機長的安妮是頭一個。在印度，低種姓的她能當上777機長也是一個傳奇。

安妮從小立志當飛行員，受熱情驅使，決心要成功，不斷找尋可給她正確方向的人。最後，朋友寄給她飛行學校的廣告，17歲就申請入學。安妮出身於印度東南省份安得拉邦（Andhra Pradesh）19歲那年，她獲得了父母親的全力支持，進入當地的飛行學校受訓，並順利取得了相關資格。接著，安妮迪芙亞進入印度航空（Air India）服務，累積了高達11年的國際飛航經驗後，毅力和堅持讓她努力過關，終於如願當上了夢寐以求的機長一職。

安妮在訪問中不忘鼓勵所有女性，「所有女人都應該去追求她們的夢想（All women should pursue their dreams）」。

砂拉越的甘宗姵

27歲的甘宗姵（SUNNIE KAM），是馬來西亞砂拉越（Sarawak亦稱砂朥越或沙撈越，簡稱砂或砂州）首位通用航空（General Aviation）女機長。

2010年畢業於馬來西亞飛行學院的甘宗姵，在今年8月晉升為拉央拉央航空（Layang Layang Aerospace）機長（Captain），全權負責每一趟NOMAD N22C班機的飛行任務。

甘宗姵有著大方開朗的性格，幽默詼諧的談吐，她懷抱著夢想飛向青天，作為砂拉越首位通用航空女機長，她已安全飛行了1,100多個小時。甘宗姵是於2008年報讀位於馬六甲的馬來西亞飛行學院（MFA），並在18個月內完成課程及訓練。訓練期間，累積飛行時間達200小時，於2010年成功獲得商業飛行執照。

畢業後，甘宗姵在拉央拉央航宇擔任飛行運作執行員長達3年，直到公司出現飛行員空缺之後，才正式轉為飛行員，出任NOMAD N22C班機副機長。

她透露，大多數的任務是載送政府及私人機構進行空中航拍，有時候也進行醫護後送，確保急診的病人獲得最佳治療，能夠幫助到有需要者，尤其是救人一命，是這份工作帶來的最大滿足感。