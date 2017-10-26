墨瑞性侵案原告再上訴 市府亦進入被告名單

（本報訊）本月23日，首位爆料前市長墨瑞（Ed Murray）性侵未成年的原告Delvonn Heckard再度提訴，這名肯特市（Kent）男子曾在本屆市長競選初期就墨瑞性侵案上訴，後撤回訴訟，並表示自己將在墨瑞下野後再上訴。此次再度提訴不僅將墨瑞告上法庭，還將市府列入被告名單。

新的訴訟狀指出，墨瑞在上世紀80年代，以支付金錢的方式與當時尚未成年的原告Heckard多次發生性行為。同時，原告方還表示市府在事件曝光後，默許當時身為市長的墨瑞濫用職權，來「傳播不實且對Heckard及他律師團隊有害的訊息，以贏得市長連任及否認性侵指控。」

此次訴訟狀長達13頁，雖然被告僅列出墨瑞及市府，但內容中明確提出墨瑞的發言人、律師、同性伴侶及競選團隊都聯合起來發表不實言論，並污衊Heckard是騙子。更提出市府中的一些官員以拒絕讓墨瑞引咎辭職的方式，來縱容其繼續攻擊受害人，其中特別提到市議會議長哈雷爾（Bruce Harrell）及議員巴格肖（Sally Bagshaw）。

對於新的指證，墨瑞及其發言人拒絕評論。市政律師Pete Holmes表示辦公室尚未收到新的訴訟狀複製件，也不願就對市府的訴訟做出回應。哈雷爾及巴格肖辦公室亦未就指控做出任何評論。