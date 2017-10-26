西雅圖針筒箱試驗計劃湊效 推行十五月收逾三萬二千支

（本報訊）自從西雅圖市政府回應市民投訴在公眾場所如公園、民居內街或前後園及天橋底等地經常發現很多吸毒者使用後遺留下來的針筒，對社區衛生環境造成影響及危害市民的事件後，西雅圖公共設施部門在去年八月開始在西雅圖不同地點設立九個針筒收集箱，在短短十五個月內收集到三萬二千零十二支針筒。

目前西雅圖是在公眾場所設立針筒收集箱的唯一城市。負責監察試驗計劃的西雅圖公共設施部門表示，他們在網站上接獲逾一千多份遺棄針筒的投訴，除此以外還有致電市政府或利用市府電腦軟件。

在西雅圖不同地點的九個針筒箱，其中一個收到二萬六千六百四十七支針筒；其餘有五千三百六十五支都是被人手從公眾場所中收集後再處理的。負責主持西雅圖公共設施與經濟文化事務的市議員麗莎‧賀爾寶表示，去年當她負責處理西雅圖街頭清潔時，曾推出三個實驗計劃，收集針筒是其中之一；目前雖然已見成績，但還有很多跟進工作，也有很多吸毒者需要幫忙戒毒，祗要吸毒人士數字減少，針筒也會相繼減少。

西雅圖公共設施部門發言人指出，收集針筒計劃成功主要是他們聆聽了社區的聲音，並與社區合作減少街頭針筒出現的情況。在此前西雅圖很多公眾地點如公園、球場或甚至是學校附近地區都滿佈針筒，對市民的健康與環境衛生構成損害。自從推出針筒收集箱計劃後，明顯地市民投訴的情況減少，特別是在校區及民居的針筒投訴相繼降低。吸毒並不單是毒販與吸毒者的問題，它嚴重損害社區及居民的生活素質。公共設施部門的目標是為市民維持一個可安樂可居的環境。

為了全面推廣針筒收集箱計劃，西雅圖公共設施部門將宣傳資料分別翻譯成中文、西班牙文及越文，並與社區合作進行教育工作，如召開社區會議，教導園藝服務工作者在撿到針筒時的注意事項及安全處理方法。有關這項計劃詳情，請瀏覽網站：http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/OurCity/SharpsCollection/