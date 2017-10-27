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The NW Asian Weekly 35週年慶典晚宴花絮

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右起：海景大酒樓東主王小玲與經年在西華報刊登廣告的City Produce員工們合影。
右起：穿西裝者為前仁人服務社行政主任卞允武先生。
Bloodworks負責華人的首席醫療長Yanyun Wu代表The NW Asian Weekly頒獎給華州大法官虞瑪麗。
右起：贊助西華報中國武術太極學院洪一姣院長、西華報吳靜雯社長及洪一姣的姪女。
經年在西華報刊登廣告的賀明律師事務所，圖為當天參加晚宴的賀明律師事務所的代表。左為華人代表李紅彥。
評委和時裝表演的模特兒們。
當天晚宴的義工及員工。
牆上的花飾為義工們的作品。
司儀之一
Northwest Asian Weekly 終身成就獎獲獎者。
KING 5 News的主播Mimi Jung為當晚司儀。
晚宴最大贊助商Bloodworks的行政總裁James AuBuchon博士頒獎給吳靜雯社長。
Washington Federal Bank 參加的員工代表。
左起：活動委員會委員Rosa Melendez，吳靜雯社長，及華州眾議員Sharon T. Santos
後右站立者為宇和島屋創辦人的孫子Tyler，前坐抱著孩童的是孫女Denix及家人。
E-MUL G2 總裁李權忠（中間）及朋友。
拍賣主持人Harold Taniguchi
Wells Fargo銀行的行政總裁Mary Knell。
來賓左起：Curry Miller，Kiku Hayashi（站立者），和Bonnie Miller。
終身成就獎：（左起）Mark Okazaki、Habib Habib和Nadine Shiroma
企業感謝獎得獎者合影。
贊助公司及贊助人合影。
西華報員工，活動委員會委員，贊助商及作者們合影。
甜點短拍衝刺拍賣上各個琳瑯滿目的蛋糕。
Jane Nishita (左) 和西雅圖時報前主編president Carolyn Kelly。
甜點短拍衝刺拍賣上各個琳瑯滿目的蛋糕。

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