秋冬野鳥不冬眠外出覓食勤 民居後園野鳥喂食器存糧季節開始

（本報訊）隨著夏令時結束秋冬的正式來臨，華州開始進入寒冷天陰的日子，春夏的鳥語花香似乎要等待明年寒冬後才再現。不過要市民的後園要保持鳥語還是有辦法的。華州魚類與野生動物部門提示大家，要吸引雀鳥繼續到訪，增添庭園生氣，在後園的野鳥喂食器存滿飼料是最可行的方法。

野鳥依賴大自然作為牠們的大糧倉，但每年進入秋冬，大約是十月底十一月初後隨著氣候環境轉變，牠們的大自然糧倉也會減產，在求生的情況下，更多野鳥開始會飛到民居覓食。華州魚類與野生動物部門建議市民在這時期可以在後園放置野鳥喂食器，直至明年二月至三月。如果家居附近是綠林或黑熊出沒地點，則最好在二月份時就要將喂食器收回，因為黑熊也會到來爭食；引來大黑熊反而會危害市民。

州魚類與野生動物部門續稱，如果市民家中養有貓隻，請將野鳥喂食器放在離地面或距離樹叢十五呎至二十呎的位置，這樣來覓食的野鳥會見到四週的環境。貓與鳥是死對頭，如果市民不想在後園收到鳥屍，最好就留意家貓的出沒情況，不要讓牠們走近喂食器或用俗稱雞仔網的鐵絲網圍著喂食器，這樣來覓食的鳥兒才會安全一些。

近年由於禽流感的出現，野鳥也有機會是帶菌鳥類，故此市民應該要經常清洗家中的野鳥喂食器，保持清潔；假若見到有病態的野鳥到來，更要馬上取走喂食器並進行消毒。

喂食野鳥可以為市民帶來觀賞野生生態的樂趣，但市民也要留意雀鳥原來對玻璃的投射倒影非常敏感，牠們也根本弄不清楚在玻璃中投影是自已影像，也不知道玻璃雖然是透明但卻不能飛越，故此原來全國每年大約有十億隻鳥是盲目撞向玻璃的。為了防止這些野鳥意外在市民家居發生，大家最好在門窗外裝上保護屏簾或黑色的花園保護網，或將喂食器放置在遠離門窗的位置。

由於冬季是野外覓食困難的季節，市民家中放上野鳥覓食器必然會吸引野鳥到來，為避免經常都有大群雀鳥駕臨，市民就不要將飼料或將喂食器放在地上。有關冬天喂飼野鳥的資訊詳情， 請瀏覧網站：http://wdfw.wa.gov/living/winter_feeding/