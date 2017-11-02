蓋茨基金會宣佈重大醫學突破 小兒麻痺病菌預計在本年末消失

（本報訊）近日，蓋茨基金會首席執行官Sue Desmond Hellmann在扶輪社（Rotary Club）第5屆年度世界脊髓灰質炎活動日上發表講話，向世界宣佈了醫學界上的一重大突破：在全球範圍內，小兒麻痺症（學名脊髓灰質炎，英文簡寫polio）發病率已降低99%。

Hellmann表示在2016年，全球僅發現12個病例，且僅存在於尼日利亞（Nigeria）、阿富汗（Afghanistan）及巴基斯坦（Pakistan）3個國家，所有病例均出現在戰亂地區。尼日利亞的病例出現於叛亂組織博科聖地所佔領的區域，在其他兩個國家，病例出現於塔利班佔領區域。

小兒麻痺症疫苗的歷史要追溯到1985年，國際扶輪社首次推出世界性項目，試圖控制小兒麻痺症的傳播。2007年世界衛生大會推出全球根除脊髓灰質炎行動（GPEI），蓋茨基金會及扶輪社聯合捐款高達30億美元。而這筆捐款為人類所作出的貢獻無疑創造了醫學史上的又一個里程碑。

Hellmann在講話中提到，我們可能將見證歷史性的時刻，若不出意外，截止到本年末，小兒麻痺症病菌將在人類範圍內徹底消失。這一結果比預期中早兩年發生。由於蓋茨基金會和扶輪社的攜手努力，1,600萬民眾免於遭受小兒麻痺症疾病的困擾及喪失活動能力的痛苦。扶輪社及蓋茨基金會日前表示將再度聯合捐款4.5億美元，讓小兒麻痺症病菌徹底在人類範圍內停止傳播。

比爾蓋茨表示：「小兒麻痺症即將成為歷史。在我們的一生中，還將見證瘧疾的消失，不會再有人因患艾滋病死亡，幾乎不再有人患肺結核，全世界兒童都將獲得充足的營養，發展中國家的兒童死亡率將和發達國家一樣低。」