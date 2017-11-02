道路收費能解決市區塞車嗎？

西雅圖的交通越來越擠塞是事實，因為城市建設老是追不上發展與人口增長的需求與速度。但是最近一名西雅圖市議會市議員建議調動二十萬元，研究在西雅圖市設立收費道路，藉此減少交通流量的可行性。

措施是否湊效暫且不說，倘若日後驅車來西雅圖市中心所經過的道路都變成收費區，市民第一個反應會是如無必要就不來西雅圖或轉到其他週邊城市去消費活動；屆時可能車是少了，但西雅圖的經濟效益也相繼降低。

雖然現時還未知路道建議收費價目，但來回一程總也會額外花上數元。少數怕長計，本地一般打工仔的薪酬已追不上物價指數。能省則省。以收費公路520橋及405公路部份收費地區為例，繁忙時間根本無處不是汽車，交通擠塞情況實在沒太太改善；平日在非繁忙時間，很多市民寧願繞道而行也不到這些收費道路；結果運輸署未能如預期收到路費；表面上局部地區的交通是減少了，但實際上是收費道路的存在轉移部份交通往別的地段去。這是將問題由甲方送了給乙方，就像玩音樂椅遊戲，看最後是誰執著這個燙山芋，然後才迫於無耐想個徹底解決方案。

要根治西雅圖的交通設立收費道路除了為政府增加收入外，對解決交通問題成效不大，運輸部門應該按本地發展來計劃一個服務層面廣泛的大眾運輸網絡，以集體運輸的方便與完善的接駁來抗衡一人一車的駕駛，這才是真正解決城市交通難題。