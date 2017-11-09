房價19月內最高漲幅 10月份上升18% 西表爾威房屋中位數高達$260萬

（本報訊）在西雅圖市地產市場強勁的推動力影響下，普吉特灣（Puget Sound）地區房價在上個月平均漲幅均在10%以上。

最新售出房屋數據顯示，西雅圖市單戶住房價格較一年前上漲17.6%，刷新19個月以來漲幅的最高紀錄。西市典型住宅售出價格為73.5萬美元，相較於去年同期上漲11萬美元。也就是說，此價格相較於6年前地產市場低谷期來講，幾乎翻了一番；而相較於10年前的泡沫高峰期，房價上漲百分比為55%。

其中值得一提的是，Sodo及碧近山（Beacon Hill）地區的房價較一年前上漲27%；西雅圖東南區上漲21%；巴拉德（Ballard）及格林伍德（Greenwood）地區房價亦上漲20%。

此外，西雅圖城郊地區房市火爆程度也毫不遜色，東區、塔可瑪（Tacoma）及斯諾霍米甚郡（Snohomish County）房價升幅巨大，其中西表爾威（Bellevue）房屋中位價更是創下260萬美元的紀錄，漲幅相較於去年同期高達30%。

在全美所有大都會地區，大西雅圖地區房價升幅已經連續一年穩坐冠軍寶座。在過去的一年中，西雅圖售出的住房有2/3以上價格超過50萬美元，而就在兩年前，超過50 萬美元的住房僅佔不到一半的比例。

目前，房屋短缺問題仍在繼續，但本月開始已略見好轉。金郡掛牌出售的房屋數量達到一年內的最高值，但房屋在上市後仍然會被迅速搶售一空。