當前最吸引全球矚目的事件是美國總統川普上任後首次的亞太之行，為期12天，始於11月3日，訪問5國的順序是日本、韓國、中國、越南和菲律賓，其中8日至10日將對中國進行國事訪問。

如今在亞太地區熱門、爭議和待解的問題不少，其中包括美國和亞太地區盟國（日、韓、菲）之間軍事合作的運作，和亞太地區各國經貿的互動和發展，對北韓窮兵黷武、來勢正猛的應對和制裁；更為重要的是如何與中國合作、向中國表態，以贏取中國的配合，安定亞洲造福世界。

當前世局的變化是，二戰結束後，到蘇聯解體時，美國曾經獨霸全球的地位和影響力已經明顯下滑。全球地區性的組織，如歐盟和東盟，都已成熟增長，擁有自主的勢力和發言權，又有中國和平崛起的實現。美國為了維護其國家利益，（亞太地區的安全與繁榮是其重點之一），就必需和亞太諸國溝通、合作，以化解危機，獲得雙贏。

中共十九大已圓滿召開，由習近平領銜的七大常委都已公開宣佈，各就其位。習近平提出的號召是：面臨新時代，要有新氣像，新作用，其最終目的是，讓中國人民的生活日益改善，國泰民安、振興中華。但這一崇高理想目標的實現則是任重道遠，談何容易！

針對中國政局透視和期望，我要引用一位有真知卓見，並熱愛黨國的老朋友的坦率之言。他認為習近平具有「剛柔相濟、緩急並用的最高領導人辯證的領導藝術」。對他的期望是「天降大任於習近平，唯大智大勇當之。」他力倡言論自由，說的是：「真正關心國家大事的還是知識精英，因為知識精英是愛國、愛人民的，即使對共產黨有批評、有意見，絕大多數也是為了共產黨好，而不是希望共產黨垮。」他的另一絕妙說法是「知識份子造不了反，沒有知識份子建不好國。」

新中國建國前30年，一再出現的各種傷民敗國運動，都是在「一言堂」的壓制下，讓中國的知識份子難吐真言，倍受欺凌，而江河日下。任何國家對群眾加壓、封鎖言論自由，都要導致社會的不穩定，甚至動搖國本。前人民日報社長兼總編輯胡績偉先生在1989年六四事件前夕就發表了他的名言，說的是「沒有新聞自由，就沒有社會穩定」。其言甚是，執政者若缺乏輿論監督，就一定會走上專權貪腐的不歸之路。

習近平主政後進行深化改革，已有相當成就，是所謂「好的開始是成功的一半。」我那老友針對深化改革的說法是：「現在習近平總書記大力反腐，堅持從嚴治黨，已經取得良好的開端。今後只有繼續深化改革，尤其是一手抓民主，一手抓法治，才能將中國引向人間正道，與世界文化接軌。

只有民主，沒有法治，天下會亂；只有法治，沒有民主，人心難安。」這一意見是一言中的和當務之急。民主要由政府倡導推動，法治要由人民支持實現。如今北京街頭最常見的標語是「不忘初心，牢記使命」。不忘初心是要為民服務，牢記使命是要振興中華。

美總統川普即將訪華。美國前總統卡特於2014年9月上旬先到北京參加了中美建交35週年招待會，又前往上海出席了中美青年高峰論壇。9月8日他在上海接受了《中國新聞週刊》專訪時表示：「中美分歧不可避免，關鍵是彼此傾聽，而這些分歧總是要遠遠小於雙方彼此的獲益。」這是一段扼要說明中美互動性質和展望的睿智之言。

要知道，中國的和平崛起不可能、也不必要形成對美國的威脅和對美國國家利益的損害。美國也沒有既定政策對中國要進行打壓和抑制。從近代歷史的過程來看，美國是東西方列強中對中國最為友善的國家。早年對中國的協助是興學和建立醫院，二戰時更是中國堅強的友邦，雙方協手擊敗了日本在亞太地區的侵略。1945年8月上旬在日本先後投下兩枚原子彈，促成了日本早日投降，大大減少了盟國和日本本土軍民的傷亡。

美國對華友好的最新措施是開放和便利中國人旅美的簽證，抵美讀書、旅遊和公幹的多次入境簽證可長達5年或10年。美國若是對中國存有戒心或敵對態度便不會門戶大開，引「敵」入室。

從美國維護其國家利益的立場來看，它對中國的期望應有以下各點：

一是，中國能夠自立自強，照顧好國內情勢，讓人民安居樂業，平安是福。二是，處理好在亞太地區和鄰邦的關係，可以維持和鞏固亞太地區的和平穩定及經濟發展，在共同富裕和相互友好的基礎和能量下，讓美國和亞太諸國可以商貿往還，互通有無，可以文化交流，彼此受益。三是，兩岸和平相處，減少對抗，從互利互惠的起點擴大到互尊互信的增長，最後水到渠成，完成兩岸同胞共同意願的和平統一。（中國加深改革，在實現民主和推行法治雙方面的成就愈大，進度愈深，兩岸和平統一的日子也就越快到來。）

我和前美國總統卡特夫婦曾有兩面之緣。一是1980年秋天我加入了華盛頓州數十位知名人士的行列，應請去白宮參加卡特總統和白宮首要的報告會，為期一整天，是聽取卡特總統的施政報告和競選連任宣言。二是2009年1月12日我應邀在人民大會堂參加中美建交30週年慶典，美國代表團由卡特總統在慶典中發言，中方則由時任中國副主席的習近平致答辭。

我很高興的參加了這個意義深遠、賓主盡歡的聚會，並就此一近身接觸的機會取得了在慶典請帖上他們的簽名，我也將我所寫控煙專著兩冊分贈了他們兩位。我定居美國已50年，而最近30年在北京長住每年達11個月。身為關心中美前途的美籍華人，我希望中美互助，中美善處和中美雙贏實屬本份之願。