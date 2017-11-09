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樂觀展望中美交往

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♦ 本文作者：臧英年

當前最吸引全球矚目的事件是美國總統川普上任後首次的亞太之行，為期12天，始於11月3日，訪問5國的順序是日本、韓國、中國、越南和菲律賓，其中8日至10日將對中國進行國事訪問。

如今在亞太地區熱門、爭議和待解的問題不少，其中包括美國和亞太地區盟國（日、韓、菲）之間軍事合作的運作，和亞太地區各國經貿的互動和發展，對北韓窮兵黷武、來勢正猛的應對和制裁；更為重要的是如何與中國合作、向中國表態，以贏取中國的配合，安定亞洲造福世界。

北京天安們前懸挂中美兩国国旗。

當前世局的變化是，二戰結束後，到蘇聯解體時，美國曾經獨霸全球的地位和影響力已經明顯下滑。全球地區性的組織，如歐盟和東盟，都已成熟增長，擁有自主的勢力和發言權，又有中國和平崛起的實現。美國為了維護其國家利益，（亞太地區的安全與繁榮是其重點之一），就必需和亞太諸國溝通、合作，以化解危機，獲得雙贏。

中共十九大已圓滿召開，由習近平領銜的七大常委都已公開宣佈，各就其位。習近平提出的號召是：面臨新時代，要有新氣像，新作用，其最終目的是，讓中國人民的生活日益改善，國泰民安、振興中華。但這一崇高理想目標的實現則是任重道遠，談何容易！

針對中國政局透視和期望，我要引用一位有真知卓見，並熱愛黨國的老朋友的坦率之言。他認為習近平具有「剛柔相濟、緩急並用的最高領導人辯證的領導藝術」。對他的期望是「天降大任於習近平，唯大智大勇當之。」他力倡言論自由，說的是：「真正關心國家大事的還是知識精英，因為知識精英是愛國、愛人民的，即使對共產黨有批評、有意見，絕大多數也是為了共產黨好，而不是希望共產黨垮。」他的另一絕妙說法是「知識份子造不了反，沒有知識份子建不好國。」

新中國建國前30年，一再出現的各種傷民敗國運動，都是在「一言堂」的壓制下，讓中國的知識份子難吐真言，倍受欺凌，而江河日下。任何國家對群眾加壓、封鎖言論自由，都要導致社會的不穩定，甚至動搖國本。前人民日報社長兼總編輯胡績偉先生在1989年六四事件前夕就發表了他的名言，說的是「沒有新聞自由，就沒有社會穩定」。其言甚是，執政者若缺乏輿論監督，就一定會走上專權貪腐的不歸之路。

美國總統特朗普在觀賞京劇表演後與演員握手。

習近平主政後進行深化改革，已有相當成就，是所謂「好的開始是成功的一半。」我那老友針對深化改革的說法是：「現在習近平總書記大力反腐，堅持從嚴治黨，已經取得良好的開端。今後只有繼續深化改革，尤其是一手抓民主，一手抓法治，才能將中國引向人間正道，與世界文化接軌。

只有民主，沒有法治，天下會亂；只有法治，沒有民主，人心難安。」這一意見是一言中的和當務之急。民主要由政府倡導推動，法治要由人民支持實現。如今北京街頭最常見的標語是「不忘初心，牢記使命」。不忘初心是要為民服務，牢記使命是要振興中華。

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在故宮博物院迎接來華進行國事訪問的美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭。

美總統川普即將訪華。美國前總統卡特於2014年9月上旬先到北京參加了中美建交35週年招待會，又前往上海出席了中美青年高峰論壇。9月8日他在上海接受了《中國新聞週刊》專訪時表示：「中美分歧不可避免，關鍵是彼此傾聽，而這些分歧總是要遠遠小於雙方彼此的獲益。」這是一段扼要說明中美互動性質和展望的睿智之言。

要知道，中國的和平崛起不可能、也不必要形成對美國的威脅和對美國國家利益的損害。美國也沒有既定政策對中國要進行打壓和抑制。從近代歷史的過程來看，美國是東西方列強中對中國最為友善的國家。早年對中國的協助是興學和建立醫院，二戰時更是中國堅強的友邦，雙方協手擊敗了日本在亞太地區的侵略。1945年8月上旬在日本先後投下兩枚原子彈，促成了日本早日投降，大大減少了盟國和日本本土軍民的傷亡。

美國對華友好的最新措施是開放和便利中國人旅美的簽證，抵美讀書、旅遊和公幹的多次入境簽證可長達5年或10年。美國若是對中國存有戒心或敵對態度便不會門戶大開，引「敵」入室。

從美國維護其國家利益的立場來看，它對中國的期望應有以下各點：

一是，中國能夠自立自強，照顧好國內情勢，讓人民安居樂業，平安是福。二是，處理好在亞太地區和鄰邦的關係，可以維持和鞏固亞太地區的和平穩定及經濟發展，在共同富裕和相互友好的基礎和能量下，讓美國和亞太諸國可以商貿往還，互通有無，可以文化交流，彼此受益。三是，兩岸和平相處，減少對抗，從互利互惠的起點擴大到互尊互信的增長，最後水到渠成，完成兩岸同胞共同意願的和平統一。（中國加深改革，在實現民主和推行法治雙方面的成就愈大，進度愈深，兩岸和平統一的日子也就越快到來。）

卡特夫婦

我和前美國總統卡特夫婦曾有兩面之緣。一是1980年秋天我加入了華盛頓州數十位知名人士的行列，應請去白宮參加卡特總統和白宮首要的報告會，為期一整天，是聽取卡特總統的施政報告和競選連任宣言。二是2009年1月12日我應邀在人民大會堂參加中美建交30週年慶典，美國代表團由卡特總統在慶典中發言，中方則由時任中國副主席的習近平致答辭。

我很高興的參加了這個意義深遠、賓主盡歡的聚會，並就此一近身接觸的機會取得了在慶典請帖上他們的簽名，我也將我所寫控煙專著兩冊分贈了他們兩位。我定居美國已50年，而最近30年在北京長住每年達11個月。身為關心中美前途的美籍華人，我希望中美互助，中美善處和中美雙贏實屬本份之願。

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