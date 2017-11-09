立冬已過遍地黃葉落易堵塞渠道 西市助市民免費收枯葉教做堆肥

（本報訊）今年西雅圖寒冷的天氣似乎提早到來，白雪飄來的速度比在黃葉掉下來得快，為免這些枯葉堵塞渠道難以清理，西雅圖公共設施宣佈由現時至十一月三十日止，將免費替客戶加收庭園廢物，加速處理枯葉。

西雅圖公共設施希望在免費加收的服務下，幫助市民在風雪季節來臨前清理家居庭園的渠道，保持暢通。秋冬落葉經常覆蓋了屋簷與屋外的下水道口，以致風雨或霜雪季節過後排水受到障礙，隣里區容易受到泛濫威脅。

市民在十一月份收集庭園廢物時，應該將超過平日收集數量的部份同時放置在門外。這些額外數量應該盛於紙袋或專門盛載庭園廢物的盛器內。西雅圖公共設施本月會為每一戶免費收最多不超於十袋的庭園廢物。

自今年四月開始，西雅圖公共設施會向市民徵收額外庭園廢物費用，每袋或每桶重六十磅，收費五元八十仙，故此十一月份的優惠是向市民送禮了。公共設施同時提醒市民不要將庭園廢物包括樹葉、草、植物殘枝等放在垃圾內。

西雅圖公共設施鼓勵市民製作適合庭園使用堆肥，這樣既可以協助市政府處理庭園廢物，同時又能美化自己的花園，達到環保及自給自足的目的。在有機種植大受重視的年代，利用庭園廢物自製堆肥是省時省錢的方法，也不用費時間去收集及盛載庭園廢物。通常自製堆肥需要半年至一年時間就可以將枯葉樹皮及草等變成肥沃的泥土。

西雅圖公共設施提醒市民在選用製作堆肥材料時，野草與野草種籽與帶病的植物也適用。如果想成效快，市民可以祗選用草或樹葉，不要加入樹葉，並且在堆肥桶內多加水份，保持濕潤。倘若發現堆肥桶發出臭味時，這可能是桶內水份太多，此時多放入一些乾葉是補救的最佳方法。如果水份適當但堆肥進展速度過慢，有可能是桶內不夠綠草，可以多放草及植物或肥料；有關庭園廢物或堆肥處理詳情，請瀏覽網站：http://www.seattle.gov/util/MyServices/FoodYard/HouseResidents/index.htm。