靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

與其它媒體或企業相比，西華報面臨的危機不僅不尋常而且很滑稽。我們的許多挑戰不能用傳統的智慧來解決。有次，一瓶酒似乎使激蘯的水面化為平靜無波。

一瓶酒

酒是解決危機的好策略嗎？如果被你冒犯的人喜歡喝酒，那可能是個好幫手。

華美大屠殺嫌疑犯的名字，與本地華人社區的一些傑出成員名字相當雷同。自1983年事件發生以來，我們已經完成了數十篇相關的報導，我們的作者和校對員特別警惕，以確保名字打印正確無誤。

曾經，我們準確地打印了犯罪者的名字，但一個敏感的社區領袖，選擇了不同的閱讀方式。他的名字和犯罪者的姓名是相同的漢字，除了第二和第三個字是不同的順序。我們不得不和他一起閱讀報紙，然後他意識到他的視力造成了錯覺。

但是，校對者確實失敗了一次。由於她讀了幾千次這個報導，並沒有察覺到需要再次確證這個名字。這是我們在2010年對其中一名涉嫌假釋的華美囚犯伍偉超（與我無關）的系列報導。其中一名兇手名字我們打錯成為本地某位功夫大師的名字。他親自上門追究，發火的大師向我們做了很多威脅。之後我們在報紙上刊登了一則很大的更正道歉啟事。

我的副刊編輯感到狀況很遭糕害怕，她向我拿錢買了一瓶酒，希望藉此安撫這位大師。她在華埠國際區的某家餐廳與大師會面，送上了葡萄酒且表示道歉。這位大師拿起了這瓶酒，將酒倒進酒杯後很快的把酒給喝了。在喝完每一滴葡萄酒後，他有了更多的要求，要我們請他和他的朋友吃晚餐以表道歉，我答應了嗎？

一位不滿意我們因無心造成這個錯誤的員工，建議更正啟事內容是副刊部門造成的錯誤，而不是整個西華報。我犯了同意的錯誤，後來相當後悔。作為一個團隊我們必需站在一起，有福同享有難同當地共同分擔責任及信譽。

我拒絕請吃飯表歉意。為了滿足他不合理要求，我決定甩手不理了，也不在乎他決定要做什麼。如果有人認為女人可以被欺負，那就錯了，不滿的噪音很快就消失了。

責難片面報導

幾年前，一個男人走進我們的辦公室，表現得像一隻瘋狗似地大喊大叫，指責我們有偏見。他的弟弟在妻子和孩子面前犯了謀殺自殺罪。我們的報導只引用了妻子這方家人的陳述，因為我們不知道那位丈夫的親友是誰。

我們緊張的接待員打電話給我說：「有個男人，像想要打人一樣，瘋狂的進到辦公室，我們應該做什麼？」「我馬上就到了」我回答。那是我看到那個男人的第一次也是最後一次。他抱怨說我們只是做了一方片面的報導。

「那你這方面的說詞是什麼呢？」我邀請他進了辦公室。

這位長兄說出了關於弟弟的一切，他說弟弟是個好人，我把他說的話寫下來，在整個談話中，他從來沒有提高聲音。他想要的只是有個人聽他的故事。聆聽對方說話，可以消除人憤怒的情緒。這意味著這位兄長釋放了他的懣氣及悲傷。想像一下，哥哥在悲劇之後遇到的壓力，以及家人需承受的社會羞愧和內疚——他們的兒子或兄弟剛剛在孩子面前殺死了妻子，這樣的悲劇對一個家庭來說是十分難以忍受的痛苦。

接下來的一週，我們報導了對這位哥哥的採訪。我猜他很高興我們給了他一個說話的機會。之後我們就再也沒有見過他，我應該留下他的電話號碼，然後跟他核實看看家人的反應是什麼。

西華報歡迎各方面的討論。我很高興他直接來到我們身邊。我們的工作是提供一個交流意見和深化對話的平台。

我的武器

我沒有專門面對危機的武器。然而，我有一個人來支持我，在每一個挑戰中都能讓我看到彩虹。

我第一次開始經營西華報時，兒子問：「爸爸說了些什麼話來鼓勵你的？」

其實不是那回事，在我一開始準備要辦一家報紙時，嚇壞了丈夫，因為他知道這將是一場危險，而且是一個吃力不討好的旅程。即使有懷疑和恐懼，他卻沒有提出任何反對或表現出消極的情緒，他知道我會動用家裡的儲蓄來支持報社業務。他立即表態支持，我根本不需要說什麼去說服他。他甚至給了我如何招聘朋友作為作者的想法。

他所做的犧牲超出了言語所能形容，更不用說為了我放棄了他的職業生涯。一開始，他傳統思維的父母悄然否認我們的決定，因為他在物理學方面有博士學位，但卻要不得不追隨妻子的道路。不久之後，當他們從香港來西雅圖來，人們在華埠國際區的大街上向我們打招呼寒暄，公婆們感到很自豪。我去世的婆婆總是看西華報的廣告，去決定要到哪家餐廳吃飯。

我無法計數在邀請函上尊稱我丈夫是George吳先生。（我先生本姓廖，我姓吳）只是十年前，我們停止接受George吳這樣的邀請郵件。但最近我的好友的兒子又把我家先生當作George吳先生了。人們有根深蒂固的假設，即婦人結婚後應該冠丈夫的姓，他們從不關心他真實的姓或去糾正自己的錯誤。

當人口普查表寄來時，我那個小學畢業的大兒子說：「媽媽的名字應該是戶長。」我的丈夫從來不會對這些細節小事做過不滿的威脅。

因為我不得不工作得很晚，他一直是從日間照看園接孩子回家的人，且從來沒有半句抱怨，我感謝他給我的一切支持。對他來說，男性化意味著去體現夥伴關係和婦女的平等。

在他和小兒子的支持下，我們的許多危機化險為夷。先生總是處理我討厭處理的一切事，小兒子總是在處理父母不想碰的一切事。家人一直是我最大的安慰之源。

經營報社的挑戰是因為它是個勞動密集的工作，需要無數人力來照顧許多細節。有時候，這些東西似乎微不足道，但如果不小心，一點點事件就會變成很大的後果。

這些年來，我了解到在處理危機方面是沒有一個固定的魔法。無論多麼有挑戰性，我從來不感孤單，這是我現在和童年之間知覺上的差異。小時候在家庭離析時我感到孤獨，現在知道自己不需要是那個唯一找出整個難題的人，對任何人來說，要一肩挑起所有責任的壓力是太大了。

這個認知的清晰度，對於發展心理健康和控制後顧之憂至關重要。《如何贏得朋友和影響他人—How to Win Friends and Influence People》的作者 Dale Carnegie說：「你擔心的的事情99%永遠不會發生。」

中國文化中最糟糕的事情就是怕丟面子。我一直以來認為對人對事不可能做到盡善盡美是可以被接受的，我們生活中的某個時刻都會需要別人的幫助。犯錯是人的本性。說「我不知道」是個合情合理的答案。動員不同的專家來幫助你，不要害怕要求幫助。如果你不問，沒有人知道什麼事情正在困擾著你。

自我是建立關係的障礙。如果能達到一項更重要的事業，需明白失敗是成功的墊腳石，以長遠的思維看待發生的事情，會得到更長更廣闊的視野。

我準備意想不到危機和遇到不確定狀況的工具，是讓自己每天都有一個美好足夠的睡眠和有紀律的生活。如果我能睡得很好，將有充沛的精力來處理任何事情。夜生活不是我的生活，健康才是我的首要選項。

如果在一天結束時，我可以大笑或微笑，或著給自己一個擁抱，這表示我已經完成了工作。雖然日子總是忙碌辛苦和遇到許多讓我頭痛的事，然而到目前為止，我的生活可以說是不錯的！