美國總統川普11月9日晚間，受邀參加中國領導人習近平於北京人民大會堂設下的國宴晚會。這場國宴於晚間6點10分開始，對於受邀出席的男女服裝均有限制，男性必須穿著西裝，女性則必需以長裙入席。

國宴特色

此次國宴包含冷盤、椰香雞豆花、奶汁焗海鮮、宮保雞丁、番茄牛肉、上湯鮮蔬、水煮東星斑。此外還有點心、水果冰淇淋、咖啡、茶，席間用酒則為中國河北分別於2009年與2011年出產的「長城干紅」、「長城干白」。看得出習近平刻意以中國菜迎賓，相較2009年時任美國總統奧巴馬訪華，國宴的菜單中西合璧，還有中式牛排可吃。

有趣的是，此次國宴上了三道川菜，包括椰香雞豆花、宮保雞丁及水煮東星斑。其中一道以麻辣見稱的「水煮東星斑」，以辣味衝擊川普的味覺。專家指，中國國宴向以淮揚菜為主，以低糖低油、少油少辣作賣點。歷任中國元首國宴待客鮮用麻辣菜式，只有前年印度總理莫迪訪華時有一道「長安酸辣湯配饊子」。此次國宴出現以辣聞名的川菜實屬罕見。

這場國宴令人驚豔的，還有宴會正式開始前播放的短片，「尊敬的習爺爺，尊敬的彭奶奶……」川普外孫女Arabella用中國話開場，再度朗誦三字經。習近平說，Arabella已成為中美友好的使者，希望她也能有機會來中國。

傳用350位專家把川普底細喜好查個透

川普上任後首度訪問中國，中國如臨大敵，據稱動員數百名專家，秘密且徹底研究川普，上至其企業動向，下至他每則推文，一舉一動全盤掌握。

位於北京西郊的中國人民解放軍的西山指揮所，有個特殊政府任務小組，代號「天空心」（Skyheart），囊括近350位專家，日夜不休地分析所有關於川普的資訊，包括他的習慣、喜歡與不喜歡的東西、讀的書、看的電視節目、飲食偏好、喜歡的衣著與品牌等。

「天空心」成立於2012年，專門為中共高層和軍事領袖蒐集及分析外國領導人的情報，這次總動員分析川普的資訊，匯整成報告供國家主席習近平參閱。