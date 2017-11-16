川普總結12天亞洲行 改貿易規則 帶回3000億交易

（本報訊）總統川普為期12天的訪問亞洲行程在週二（14日）走到尾聲，他搭乘空軍一號啟程回國。川普稱此次亞洲行非常成功，為美國帶來了價值3,000億美元的交易。

據相關報導，川朗普14日下午在菲律賓舉行的東亞峰會現身，此後便搭乘空軍一號啟程回美。他對隨行記者稱：這12天的旅程非常棒，美國的貿易夥伴們以後將以非常不同的方式對待我們。川普還表示，此次亞洲之行成果頗豐，無論是在美國的國家安全方面，還是世界的安全與貿易事務方面，都有了不可思議的進展。

川普強調，這次12天的亞洲行為美國帶來了3,000億美元的交易，他預計這個數目還會在短時間內翻三番。而據此前有關報導，中國商務部的消息，川普訪華期間中美兩國企業在兩場簽約儀式上共簽署合作項目34個，金額達到2535億美元。

當日，川普在推特上總結道：我這趟訪亞行程之後，所有與我們貿易的國家都明白規則已經改變，美國必須得到公平而互惠的對待，巨大的貿易逆差一定要盡快消除。

此前，川普在越南峴港舉行的APEC會議上就曾強硬表態，稱美國將不再容忍亞太地區的長期貿易舞弊，我們不會再讓美國被任何國家利用，我總是把美國放在第一位，就像我希望這裏所有人都把你們的國家放在第一位那樣。

川普還強調，美國不再願意接受過去那種多邊貿易協定，我們不再做的是簽訂那些束縛我們手腳、被迫放棄主權、真正的強制執行幾乎不可能的協定。我們期望雙方市場同等程度地開放，指引投資的是私人產業，而非政府的規劃人員。