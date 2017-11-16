西雅圖準市長杜爾肯的過渡政府班底名單剛出爐，這份名單是本市政壇元老實力派的集結號，包括前任聯邦署理房屋署長、郡長、市長、市議員等精英，突顯了杜爾肯市長與西雅圖市鮮為人知的深度連結。

能讓一些早已引退、無官職在身的前任民選政界人物再出來協助重整管治西雅圖市大綱工程並不容易，這些人也不是一瞬間召集馬上就位，想也是經過精心鋪排，因為這並不是單純的露臉冠名不做事；他們的出現是要務實地獻計，這群人各自累積了很多珍貴的政治與管理經驗，即使不在其位，退任後也沒有與時代脫節，利用他們敏銳的觸覺判斷社會問題，及思考解決方案；這並不是光有理想無實際經驗的新一代政客所能取代的。

目前西雅圖市府正面對一系列難以解決嚴重的民生問題迫在眉睫，在經歷一年換四任市長的波折後，最後由杜爾肯市長來收拾殘局，光靠她一人力量肯定不足以應付，所以她身旁的智囊團人選非常重要，這份名單能讓市民釋懷，因為西雅圖可以從困難重重的路途上漸漸納回正軌，少走歪路。

組合一群駕輕就熟的專業人士共事是一份恩典。在杜爾肯的班底中，曾在市府服務十多年剛跳槽到金郡當營運官的華裔方威武再重投市府大隊，更上一層樓，被委任以資深副市長資態出現，任重道遠。這是華裔之光，他對市府運作暸如指掌，將會是杜爾肯的良相副手。