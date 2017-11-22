感恩節到了，這代表一年又幾近過去。很多人在平日有著流水般的事務，永無休止地在處理，「忙」是大家談話中常用的詞，但儘管真的很忙，最好也閑一會，藉著感恩節來臨，提醒自己，想想今年要感恩那些人那些事。

如果有機會向恩人謝恩，最好請盡快做，一個常懷感恩之心者必然會待人謙遜，有人情味；深懂禮上往來，以禮還禮之道，朋友必多，助力必大；雖然常說施比受有福，但能施能受也是一份可遇不可求的緣。

貧富懸殊令一般階層過得越來越不輕鬆，環繞自己的衣食住行一看，平穩過活是福，有瓦遮頭，平淡中有溫飽，小康的快樂是妙在其中，恰到好處。能抱這種心態過活的人應向自己感恩，因為已能深明知足常樂，比上不足，比下有餘的道理；即使生活中出現坎坷，肯定也能坦然面對，以正能量去解決問題。

如果大家能在每一天都平安渡過，沒有成為恐佈份子襲擊的無辜者或是天災人禍的犠牲者，這是值得感恩的。很多人早已在說，當睡醒後發現自已還是活著就應該說一聲「謝蒼天」，因為人的何去何從難以預料，感恩生命會讓自己更珍惜生命，提醒自己善用時間，令分秒都活得充實有意義。

感恩至愛親朋的包融與支持，別再把他們的關愛視為理所當然。順境時要感恩，在逆境更要加倍，感恩自己能走過人生憂谷，再昂首繼續向前。