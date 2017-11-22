眾議院通過新稅改法案對民眾影響有多大？

（本報訊）據相關報導，國會眾議院16日通過共和黨議員提出的稅改法案。參議院正在審議修改差別相當大的同類法案，可能在23日感恩節之前交付投票。兩項法案妥協合併之後，再送交總統川普簽署。以下為眾議院稅改法案要點：

個人所得稅

目前美國個人所得稅的七個稅率檔次將壓縮為四個，分別為12%、25%、35%和39.6%。

最低一檔稅率將從10%上升，但法案發起者稱，今年屬於10%檔次的人將在明年不欠稅。

最高檔次稅率將適用於收入超過100萬美元的夫婦，而目前收入在47.7萬美元的夫婦需要按此稅率繳稅。

已婚夫婦的標準抵減將從今年的1.27萬美元上升到明年的2.44萬美元。

今年對於個人、配偶和兒童每人4,050美元的個人免稅額將被取消。

兒童退稅額將從1,000美元上升到1,600美元，符合資格的夫婦收入額將從今年的11萬美元上升到23萬美元。

新設300美元退稅將適用於納稅人、配偶和成人家屬，盡管5年後這一項目到期。

新法案將取消替代最低稅並於2024年取消遺產稅。

取消州所得稅、醫療開支、第二套住房抵押貸款利息和災害損失、報稅開支及教師文具費等項抵減。

贍養費稅從支付方收取，而不是目前的接受方。

房地產稅抵減將在1萬美元封頂。

分類抵減中抵押貸款利息抵減上限將從目前的100萬美元下降到50萬美元。

採用分類抵減者仍然可以扣除慈善捐贈。

企業所得稅

最高公司稅率將從35%下降到20%。

未來將轉向只對在美公司國內收入收稅的新體制，而不是對它們在全球的公司收入收稅。

對於不是以公司名義報稅而是以個人名義報稅的個體業主或合夥人等，部分收入可適用於25%的最高稅率。

今後6年，公司新設備開支可以一次沖銷，而不是多年分攤。

公司可以繼續抵減同生意相關州稅和地方稅。