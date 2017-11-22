秋冬的主要氣候特點是乾燥，空氣中缺少水份，人體同樣缺少水份。但是，光喝白開水，並不能完全抵御秋燥帶來的負面效應。我國古代就有對付秋燥的飲食良方：「朝朝鹽水，晚晚蜜湯。」換言之，喝白開水，水易流失，若在白開水中加入少許食鹽，就不那麼容易流失了。白天喝點鹽水，晚上則喝蜜水，這既是補充人體水分的好方法，又是秋季養生、抗拒衰老的飲食良方，同時還可以防止因秋燥而引起的便秘，真是一舉三得。

秋季是一個從炎夏向寒冬過渡的季節，是人們抵抗力相對較弱的時候，這時，如果不注意，會很容易得病。因此，在秋季應該多吃一些能夠增強人體抵抗力和免疫力的食品。那麼，來看看為您介紹的部份秋季蔬果：

青/白花椰菜：

白花椰菜富含維生素C，清炒和焗烤都很美味，適合各種料理。白花椰菜產季從8月到隔年3月，買回家後，建議多清洗幾次，如果怕蟲藏在菜裡，則可以先燙過後再料理。

青蒜： 青蒜：

青蒜是蒜頭長在土地上的綠色部份，所含的蒜素（allicin）在體內吸收轉為大蒜硫胺素，能促進糖分代謝與血糖穩定，對身體好處多多。青蒜可以用來與肉類同炒，提供香氣和健康益處，讓料理更加豐富美味！

豌豆： 豌豆：

又名荷蘭豆，含有維生素C、維生素B群等多種營養，甜豌豆莢只要清炒就美味無比，讓人食指大動。豌豆也是流行的超級食物，從豌豆取得的豌豆蛋白質，可以添加在多種營養補充的食品與點心，讓人吃了能量滿滿。

毛豆： 毛豆：

毛豆是八分熟就被摘下來的大豆，富含蛋白質、不飽和脂肪酸與大豆異黃酮，有許多健康的好處，連著豆莢以鹽水煮，就是十分可口的小菜適合作為秋季的零食。

芹菜： 芹菜：

10月～隔年4月是芹菜的產季，中式芹菜味道較重。芹菜富含維生素A、維生素C、膳食纖維，對促進腸胃的蠕動很有幫助喔。

芋頭： 芋頭：

深秋開始就能吃到美味的芋頭，從11月～隔年4月都是芋頭的產季。芋頭是美味的澱粉攝取來源，清蒸、芋頭燉飯、油炸或是做成蜜芋頭，都讓人魂牽夢縈。購買時有個小秘訣，是按起來要結實，鬆鬆的表示芋頭放置了太久。或切出一小塊在地上寫字，若字跡分佈愈均勻，代表質地綿密、品質愈好。

蓮藕： 蓮藕：

蓮藕是蓮花的地下莖，是良好的澱粉攝取來源，蓮藕可依用途分為兩種，一種皮黃肉白，清燙口感爽脆，適合做成蓮藕沙拉；另一種皮肉淡紅色，適合做成藕粉。選擇蓮藕時，以節粗且長、表皮光滑、中間孔狀較大者為佳。蓮藕容易氧化變黑，若過分潔白者可能有以藥水處理，選購時要注意。

柚子： 柚子：

8～10月是柚的產季，甜美多汁的滋味讓人一口接一口。柚子的膳食纖維豐富，對常消化不良的現代人來說，是個秋季清腸好幫手。

柿子： 柿子：

柿子含有較多的單寧酸，若和蛋白質含量較高的食物如海鮮一同食用，單寧酸可能會與蛋白質相互結合，對腸胃造成不適。但柿子含有維生素A、胡蘿蔔素等多種營養。是只有在秋天裡可以吃到的水果。不像蘋果香蕉成年都可在市場上買到。