餐館食品安全評級錯漏頻現 金郡檢察人員採取積極行動

（ 本報訊） 本地媒體Kiro 7在對多家餐館衛生評級進行調查後發現，許多商家門口所粘貼的評級標誌和網絡上顯示的評分級別並不相符。對此，Kiro 7通知了西雅圖及金郡衛生署，衛生部門工作人員也採取了積極措施，將錯誤標誌進行了更新替換。

在以笑臉對餐館食品安全進行評級的政策出台後，餐館門口的評級標準可讓民眾一眼望去，便對衛生條件作出初步判斷。雖然一些人表示自己看到這些標誌十分緊張，但多數人依舊希望看到這些表情圖案，以求安全用餐。

衛生部門官員表示，之所以採取這樣的措施，是為了幫助民眾了解自己經常用餐的餐館衛生狀況是否達標，以防止由食物中毒引起的疾病。但Kiro 7電台工作人員經調查後發現，許多餐館門口所張貼的標誌並不準確，與金郡衛生署網站上評估的分數不符。

金郡衛生署所制定的餐館食品安全評級中最低一檔為「需改善」（Needs to Improve），以面無表情的灰色表情符號代表。被評為這一級的餐館或者曾在一年內被衛生部門關閉過，或者在食品安全方面存在諸多問題，需要在未來接受多次重新檢查。然而Kiro 7卻發現，金郡衛生署網站上所標明「需改善」的一些餐館，門口所張貼的標誌卻是「尚可」（Okay），其中一家餐館張貼的甚至是「好」（Good）。在衛生署網站上被評為「需改善」的41家餐館中，有7家張貼標誌出現錯誤，還有兩家甚至沒有貼出評級卡。Kiro 7對這些評級存在疑問的餐館負責人進行採訪，他們表示這些標誌都是衛生檢查人員頒發的。

衛生部門負責人員在Kiro 7提出質疑後立即採取行動，指派工作人員去往所有41家「需改善」的餐館，對門口張貼的評級卡進行檢查，及時糾正了錯誤評級，並對媒體提出的問題表示感謝。在被問及這些錯誤的評級卡為何出現時，相關負責人員表示暫時不得而知，但將盡全力調查個中原因。