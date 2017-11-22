520橋即將全面開放 容許行人徒步自行車往返

（本報訊）連接西雅圖與東區的520橋上闊十四呎、全新建造的行人與自行車道，即將會開放給市民使用。這條全長二點七五哩的通道將會讓公眾隨意徒步或踏自行車來往。華州運輸署發言人表示，預計工程將會在十二月二十一日完成；但目前仍然未能百分之一百肯定。不過當這橋面上的行人與自行車專用區開放後，東區與西雅圖的往來率肯定會上升。

華州運輸署表示，他們會在十二月一日再發佈一個確認的開放日期，保守估計會在二Ｏ一八年一月開放。新的行人自行車專用區出口將會接駁上目前在520橋西行線以北一條在去年開始啟用全長一點三哩的隱蔽小徑，這條小徑由520橋麥迪娜的Evergreen Point開始一直伸延至華盛頓湖，是一條風景小徑。目前運輸署正進行安裝照明系統及扶手，並檢查所有休息站內的櫈及指示牌設備完善。520橋的工程同時包括將行人及自行車專用區與Montlake的華盛頓公園植物園，華盛頓大學及首府山接駁起來，所以當這個專用區啟用後，將成為一個自行車匯合點，連貫西雅圖各地及東區。

據悉西雅圖的Burke-Gilman徑，Bill Dawson徑及Medina’s Point循環徑都會被串連起來。運輸署按I-90橋的每日平均行人人次及自行車數量推算，520橋的行人與自行車專用區全面開放後，每天平均會有一千人使用。這數據也會因天氣轉變而異，當然夏天的用量應該會相繼高。很多活躍的自行車使用者，經常與犬隻外出的步行者及東區與西雅圖的通勤者都渴望專用區盡快開放，因為屆時他們就可以有多一個環保的交通方式來往上述兩地。

一名關注本地自行車活動的市民Tom Fucoloro在西雅圖自行車博客表示，如果520橋的行人自行車專用區開放後，肯定會為本地的自行車活動進行一場大革新。例如未來將會有更多人使用自行車來往華大與東區的庫克蘭市中心，因為行車時間會比駕駛汽車減半。華州運輸署更組織了一個#HumansOf520的運動，鼓勵更多人在橋上步行。雖然距離正式啟用還有數星期，但520橋的新設施卻已給予了自行車愛好者一個新的景點與行車路線，在橋上更可以觀賞華盛頓湖美景。大家都拭目以待等著它的啟用。