為什麼我不需要火雞共渡感恩節

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

根據火雞國家聯合會（the National Turkey Federation）的資料顯示，火雞的消費量在過去30年裡翻了一倍。美國每年人均吃掉16磅火雞。 我屬公正陣營，我記錄是不言而喻的。今年我超過300天只吃了不到一薄片的火雞肉。我成了那些經常說「吃火雞嗎！不用了，謝謝。」的少數美國人之一。 我不得不承認，幾個月前我買了一斤煙熏火雞肉，唯一原因是因為我不知道該給家人吃什麼當晚餐。雖然我買的火雞比從零售店買的許多火雞三明治還要好吃，但它仍不是我要的食物。感謝我的家人，他們總是熱情的吃下我準備在桌上的肉食。設計日常家庭餐作主婦的很難避免不重複。家人喜歡吃肉，而我這些美國出生的兒子就像火雞一樣的不挑食，所以一週內在我們已經吃了豬肉、雞肉和牛肉等的肉品後，火雞是一個不錯的選擇。

我不是反火雞（anti-turkey）的人，但如果說有其它的選擇，我就不會把牠當作選項。這個原產於北美洲的家禽，確實有牠的吸引力。對於運動員來說，火雞是一種比雞肉熱量少的蛋白質來源。另一個好處聽起來甚至更為有趣——它包含氨基酸色氨酸（amino acid tryptophan），能產生提高情緒的血清素（serotonin），此外，還能加強免疫系統。火雞最佳的部份是皮（如果皮是脆的）和骨頭，如果烤得恰到火候，骨頭是非常適合作美味的湯底材料。大家不要擔心雞皮油多，目前的研究發現，火雞皮提供的是好的脂肪。

那麼為什麼我在過去幾次感恩節會選雞而不是火雞呢？

原因很簡單，火雞肉本身的味道不佳質地也粗糙，需要花很多的精力和時間才能把牠做得恰到好處，讓味道香嫩可口，此外還會造成太多的剩菜後果。

相信我，如果在感恩節或聖誕節，我沒有吃這隻鳥是一點也不想念牠的。然而參加一些午餐會上，在火雞和素食三明治之間，我還是寧願選火雞的。

許多移民相信會回應和我同樣的情緒，對我們來說火雞就像是一個外星人。亞洲文化中常見的節日食品是雞、鴨、鵝，其次是鵪鶉（quails）。你在亞洲餐館的菜單裡，是找不到任何火雞的食物，不是嗎？

有趣的是，許多華埠國際區的燒烤餐廳，採用了通過美國飲食文化創建了獨特的服務。如果你帶著一隻火雞到華人的燒烤餐館，他們會願意以合理的價格，為你烹製中式的燒烤火雞。我們的員工就曾這樣做了好幾次，要求這些餐館為我們的火雞做特殊的服務。不幸的是，我會用同樣的態度去作判決，火雞用中式燒烤醬處理味道十分不錯，但肉仍是烤得過了頭顯得有些柴。由於火雞的鳥體很大，需要長時間慢火燒烤才能使肉味保持濕潤。商業廚房是無法用長時間來烤火雞的。

對於大型的慶祝活動，我通常希望不僅僅只有一道主菜而已。如果只有火雞和配菜如沙拉和土豆等小菜，就感覺不到節日的豐盛了。桌子上應該裝滿許多主菜，如蝦、魚、鴨子和其他食物，這意味著我的感恩節仍保有一些中式的晚餐元素。

我的第一個感恩節

我在美國的第一個感恩節，不是我當初的想像。當時我人在俄勒岡州（Oregon）。我那位已過世的寄宿媽媽，在前一天已花了整個晚上在處理買回來的20磅重的火雞，然後仔細地用錫箔紙把火雞給包好，放進了100度以上的烤箱裡。看到她對準備這隻鳥的興奮，我對這隻外來的動物甚感好奇。牠肉的厚度，特別是比我的胳膊還要粗的火雞腿（drumstick），竟然嚇到我了。這隻鳥怎麼這麼巨大？在我看來，火雞應該只是某種類型的雞而已。

第二天下午2點，溫度計顯示火雞已經完全烤熟了。我懷著至高無上的品味心情，期待著吃這隻火雞。但在吃過一片火雞肉後，雖然寄宿家庭的爸爸要給我更多的火雞肉，但我拒絕了。對我來說烤得有些過頭了，但對寄宿家庭來說是十分完美的。我不喜歡火雞，但仍假裝我喜歡。

然而我最喜歡的是甜點，寄宿家庭做了三種派，有蘋果派，碎牛肉派、另外一種我忘了是什麼材料。我滿足於用那些派填飽我肚子。晚飯後，我們坐下來聊天、喝茶或咖啡。當晚上睡覺的時候，我從天窗看到星星，意識到我離家有5,000英里之遙，我想家了。雖然我很感激在美國第一年，並在寄宿家庭渡過的感恩節，但我決定不想在下一個感恩節再吃火雞了。

感恩節教了我什麼

我的第二個感恩節是不同的。我剛轉到華盛頓大學，沒有火雞，沒有花俏的晚餐，孤獨是我的選擇。

一群中國學生在McMahon大廳為我們許多國際學生安排了一個感恩節晚餐，只有幾個電飯鍋、幾個盤子、一些筷子和叉子，以及一些能找到的食物，感覺是在野生叢林中吃東西。這是一頓簡單但卻是美味的晚餐，因為我們被困在宿舍裡沒地方可去，感到些許的餓和孤獨，但那卻是我們慶祝感恩節的最佳去處。我們設法在沒有桌布的小桌子裡找到足夠的椅子，沒有人提到「火雞」這個詞。在一個幾乎空無一人的宿舍裡，沒有甜點、沒有音樂，在這個沒有暖氣的寒冷空間裡，只有感恩和溫暖盪漾在我們的心頭。

吃完飯後，我馬上趕回宿舍去學習，因為圖書館關門了。在回宿舍的路上，我心中安詳平靜。我很高興進了華大，學習是我的首要任務。我太忙了，不能想家或打電話給家人。這4天的感恩節假日正是我需要完成學期論文和準備期末考的時間。

室友外出去過感恩節了，我自己擁有整個房間。這是我一生中第一次有自己的房間——在美國的華大，這是我一生中第一次感到的自由。4天假日對我的學業具有相當的成效，我全力投入讓成果精彩紛呈。我雖然一個人在宿舍裡，但一點也不感到孤獨。這個感恩節是我平常日子裡從課堂、圖書館和吃飯的跳躍忙亂世界裡的一個有意義的休息時刻。

從那時起，感恩節已經成了我恢復健康，力量或幸福感以及反思的日子。黑色星期五從來沒有激動過我。感恩節的真正意義不在於火雞，而在於與朋友和家人在一起。吃什麼並不重要，而是在一起吃一頓豐盛的晚飯。

藉感恩之名，請記住我們擁有的一切，且即使在難以想像的艱難時刻，都要感謝自己仍還健在的活著。祝各位感恩節快樂！