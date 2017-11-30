今年聖誕樹價格上升 完美新鮮靚樹難求

（本報訊）隨著感恩節結束聖誕假期即將來臨，新鮮聖誕樹是最受家居歡迎的裝飾佈置之一。根據全國聖誕樹協會今年的最新報告指稱，聖誕樹將會出現短缺情況，價格同時上升百分之五至百分之十。市民如果擁有一棵稱心如意的聖誕樹，就要盡快到樹園選購。

全國聖誕樹協會發言人肯利．德爾表示，聖誕樹短缺的原因全歸究於經濟衰退。一棵聖誕樹的生長期要十年，然後才能送到市場出售。二ＯＯ七年剛正值經濟不景氣，當年聖誕樹也出現滯銷及大減價現象。由於銷量下跌，種植在田中未被砍伐出售的聖誕樹數量大增，佔據了很多農地繼續生長，令樹農少了再種植新樹的地方。所以就造成今日聖誕樹缺貨的原因。樹木是有固定的生長期，並沒有速成生長途徑。這也與天氣及山火無關，純粹是天然成長的時間就是那麼長。

今年來自俄納崗州的聖誕樹產量大降，特別是俄州的冷杉，故此這不光影響了西北地區，連加州人也逃不過聖誕樹加價的現實。其實在過去三年來聖誕樹的價格都一直在漲。業內人士預計今年一般樹價會較去年增加十元左右。肯利．德爾續稱，聖誕樹短缺情況大概會持續數年才有轉機，樹農在二Ｏ一Ｏ年開始才再大量種植，估計在二Ｏ二Ｏ年後市場上就會少鬧聖誕樹荒。

華盛頓州與俄納崗州及加州都是西岸主要的聖誕樹種植區。在二Ｏ一六年，華州共有約二百五十個聖誕樹種植場，種植區面積共一萬八千畝，收成了一百五十萬棵聖誕樹，銷售額高達一千八百萬美元。百分之九十二的華州聖誕樹都被運到外地銷售，其中加州是西北地區的大客戶。海外買家包括香港、日本、中國、菲律賓及關島與阿拉斯加等地。

肯利．德爾提醒市民說，如果想選購一棵密茂的聖誕樹，最佳地點是直接到樹園去即選即砍。一般在停車場銷售的聖誕樹，選擇性較少，品種也不多。雖然市場上的聖誕樹數量減少，但越早選購則買到好樹的機會越高；倘若臨近聖誕才趕著買來應節，今年大抵祗會買到一些枝葉稀疏的剩貨。新鮮聖誕樹與假樹最大的分別及吸引之處，是前者能散發一股天然香氣，瀰漫家居，令人有一份與大自然很親近溫馨的感覺。