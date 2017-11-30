鐵網圍欄Vs流浪帳篷

華州運輸署終於對非法集結在西雅圖公路旁及天橋墩的流浪營作出積極的驅散行動，利用十呎高的圍欄來阻隔流浪者的自出自入，以便整頓市容及保障公路安全。

其實在公路旁加建這些鐵絲網圍欄根本就不雅觀，但這總比看見一堆一堆零散霸佔了公路入口旁小山坡上的帳篷與垃圾好；州政府批准花費一百多萬元的圍欄建造費用是明智決定，也是一個較簡單的方法，阻止非法流浪營蔓延，成效肯定總比每次出動大批警方人員、社工及運輸署清理街道員工前往每一個非法帳蓬地點清場省錢省人力。

自從西雅圖臭名遠播的三不管地帶「森林」被西雅圖警方與市政府瓦解後，流浪者問題就像傳染病菌似的散佈在西雅圖市不同的⻆落。華埠及鄰近的公路地區受到莫大困擾。每當政府在清拆某一地點的流浪營後，不願意入住及不合符庇護中心入住資格的流浪者就會成了遊民，迅速移到附近地空置的山坡或橋墩繼續過他們的露天生活。

流浪者經常與警方玩著你追我逐的把戲，流浪營更開始佔據了高速公路附近的空地，而且佔據地點越來越接近公路入口兩旁， 對路上行走的車輛視若無暏，經常横行無忌在路中行走；對於熟悉情況的司機還可好，有心理準備，他們每到這些危險地帶都會慢駛，防止趕不及剎車將流浪者撞傷，惹上司機路上撞人總是司機不對的麻煩。政府在公路旁加建了圍欄。維護路面安全，絕對值得支持。