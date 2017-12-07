奧圖爾宣佈年末卸任 貝斯特暫代警察局長一職

（本報訊）本月4日，西雅圖警察局局長奧圖爾（Kathleen O’Toole）宣佈將於年末卸任，並表示自己做出這一決定多數是基於個人原因，而非職業原因。

對此，新市長杜爾肯（Jenny Durkan）表示，自己本意十分希望奧圖爾留任，但由於她決定辭職，自己將盡快再擇適當人選代替她的位置。奧圖爾任期將於2017年12月31日結束，之後將由現任警察局副局長卡門·貝斯特（Carmen Best）暫代局長一職。

關於奧圖爾將離任的消息在今年5月份便不斷傳出，她當時被選為愛爾蘭警務未來（Future of Policing）委員會領導人，外界紛紛議論其最終去向。然而奧圖爾卻在當時堅定表示自己不會離開現有職位，並將持續關注幫派暴力問題。儘管如此，奧圖爾在4日上午的新聞發佈會上表示，她知道自己的離去對於公眾來講已經不是秘密了。

她在發言中稱：「幾個月前，甚至在杜爾肯宣佈競選市長之前，我自己心中已經下定決心，是到了該往前走的時刻了。但從個人及職業角度講，我只是覺得已經是時候了。我還是說服自己再留任一段時間，在對西雅圖內所有人來講，那段具有挑戰性的時刻我需要維持穩定。」這段發言暗示前市長墨瑞（Ed Murray）的性侵事件。

「最終，我的決定出於個人原因多過職業原因，而且我也沒有退休的打算。那對我來講是從來沒有考慮過的一個概念。」奧圖爾之後表示丈夫的健康出現問題，這對自己來講就像是敲響了警鐘，提醒自己人生中最重要的東西是什麼。

奧圖爾並沒有在講話中提及自己離任後的計劃，僅表示將多探索西北太平洋地區，花更多時間陪在丈夫身邊。即將接任代理警察局長的貝斯特在警局任職已有25年，她表示自己有明確意向申請這個職位。

對於奧圖爾的離任，警察協會（The Police Guild）發佈聲明，表示感謝奧圖爾多年來對西雅圖警察局做出的貢獻，並對即將上任的代理局長貝斯特充滿信心。