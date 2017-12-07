西雅圖警察局長奧圖爾在新市長杜肯爾剛上任就以私人理由宣佈辭職；離職之際，她以忠於自己選擇與忠於自己職業的「我喜愛當警察」作為離別語。

警察一如其他紀律部隊，是極具挑戰的職業，特別是當軍裝警員。警員工作不易為，當他們的領導更非比平常。奧圖爾於二O一四年入職，當時正值西雅圖警隊多事之秋，警隊紀律與執行任務使用的暴力成為社會爭議熱門話題。雖然內外都出現千瘡百孔難題，但卻令奧圖爾有機會一展所長，順利過渡，領導西雅圖警隊由動蕩時期回復到平穩階段，並引入很多現代科技與資訊，加強西雅圖警隊的透明度。此刻奧圖爾功成身退，成功將被譽為華州最大警區的西雅圖警務處納入正軌。

能對自己工作盡忠職守的人有時未必能對自己的家庭有著同樣的交待，這是典型的事業與家庭難以同時兼顧，特別紀律部隊工作者，經常會是身不由己，私人生活大受影響。他們唯有在離職或退休後才能重拾自己的個人時間與生活質素。

對於奧圖爾以家庭為大前提而作出離職的抉擇，是絕對可以理解。紀律部隊在工作時除了與同僚配合互相支持外，家人的理解對其工作至為重要，可以令他們無後顧之憂，全神貫注面對困難的工作。奧圖爾的適時引退，重投自己的生活，是一份莫大的恩惠；她會在西雅圖警察歷史冊上留名，西雅圖也會以她為榮。