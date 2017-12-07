在美國若有需要政府協助，通常可申請財務補助。但必需證明有需要，並達到其要求， 才能符合申請資格。政府有以下各種補助和贈款，有時形同免費送錢給有需要的民眾：

1. 申請救濟金：

如果所住的地區被總統宣佈為聯邦災區，因天災而失去住家，可透過聯邦急難管理局（FEMA）申請救濟金。

2. 大學贈款： 2. 大學贈款：

聯邦教育部核發Pell Grants給大學生，不需償還。但你需填寫「聯邦學生補助免費申請表」（FAFSA），證明有財務需要。

3. 聯邦工讀： 3. 聯邦工讀：

聯邦工讀計劃向有財務需要的高中畢業生，提供兼職工作，鼓勵社區服務，例如家教和識字訓練。你需填寫FAFSA申請表，學校或僱主支付一半薪資，另一半薪資由政府支付。

4. 健保補助： 4. 健保補助：

奧記健保透過健保公司， 向中低收入納稅人提供補貼。2016年有1,050萬人受益，可在政府的健保網站查詢你的收入是否獲補貼。

5. 托兒服務： 5. 托兒服務：

「托兒與發展基金」向低收入家長、13歲以下兒童或19歲以下無法自理者的主要照顧人，提供托兒補助。通常你需有工作，或是參加職業訓練或上課，才有資格申請。

6. 水電費： 6. 水電費：

「低收入住家能源補助計劃」（LIHEAP）幫助低收入戶支付能源費用，但通常無法支付100%的水電費。

7. 購屋頭款補助： 7. 購屋頭款補助：

中低收入的購屋者可獲贈款和利率低的貸款，來支付交割費或頭款。這些計劃由各州管理，規定各不同。

8. 生活補助：

除了社安署發放的生活補助金（SSI）和農業部發放的糧食券以外，若需要錢來支付基本生活開銷，查查看你的州是否提供生活補助現金。有些向無力支付住房、食物、衣服、醫療或水電的家庭，提供短期補助。

9. 退伍軍人補助： 9. 退伍軍人補助：

政府向退伍軍人提供各種平民無法享有的補助，例如淨值重新貸款、房貸擔保計劃、降低利率重新貸款等。