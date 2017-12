靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 對於亞裔美國人來說,2017是一個了不起的一年。 西雅圖市議會議長Bruce Harrell在4年前競選市長,今年9月份成為西雅圖第一位兩天市長的亞裔美國人。 據分析,在前市長墨瑞(Ed Murray)辭去職務前,副市長Hyeok … [繼續閱讀……] about 2017年是亞裔美國人 在政治上好的一年