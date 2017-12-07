2017年是亞裔美國人 在政治上好的一年

靜雯博客

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對於亞裔美國人來說，2017是一個了不起的一年。

西雅圖市議會議長Bruce Harrell在4年前競選市長，今年9月份成為西雅圖第一位兩天市長的亞裔美國人。

據分析，在前市長墨瑞（Ed Murray）辭去職務前，副市長Hyeok Kim被認為是填補他的最佳人選。這不僅僅是一種恭維，而是一種取得上司認可的成就。

如今兩位亞裔美國人——具中國血統的方威武（Mike Fong）和印度血統的Shefali Ranganathan同期成為西雅圖市的副市長，這是有史以 來第一次，

這個假設是，作為新上任的女性市長杜爾肯（Durkan）更有可能任命另一個男性為她的副手。值得稱道的是，印度裔美國人和女性在新市長辦公室首次扮演著關鍵角色。杜爾肯比任何人猜測的都來得更加進步和超常規。

這也是印度裔美國女性獲得頂尖職位的重要一年，參議員Manka Dhingra贏得了第45州參議院席位，確保參議院將由民主黨控制；Ranganathan是西雅圖的副市長，女議員Pramila Jayapal獲選，這是她的第一個任期，也是國會的第一位印度裔。

兩黨積極尋求亞裔候選人

民主黨人和共和黨人都尋求強大的亞裔美國人參選第45州參議院議席，雙方一共投入1,000萬美元幫助候選人當選。這是華盛頓州今年最昂貴的競選比賽，雙方對亞裔候選人的信心是前所未有的高亢。

共和黨候選人Jinyoung Englund表示：「作為少數族裔，我們應該更加明智，不要把所有的政治雞蛋放在一個籃子裡。在兩黨中都要有代表，不僅要代表亞裔社區的思想多樣性，而且要確保當哪一黨掌權時，我們選出的代表仍然能有發聲的機會。」

Dhingra擊敗Englund，她將成為華州州府奧林匹亞（Olympia）政壇上第三位亞裔美國參議員，另一位是日裔Steve Hobbs。失去西雅圖市長競標的長谷川（Bob Hasegawa）參議員，仍將保留原有的參議員席位。

勝利與成功

從市議會到大的立法區，愈來愈多的亞裔美國女性競選本地的小官員席次以及突出地區的職位。許多候選人都是新手，但這並不重要。27歲的Kim-Ah Kim與一位12年之久的髮型師現任者角逐海岸線市（Shoreline City）議會議席。

作為奧林匹亞議會的攝影師，Kim見證了婦女和少數族裔缺少在議會的代表性。在147名立法委員中，只有15名是女性。不僅如此，她們沒有受到尊重。

儘管Kim失敗了，但Kim對出馬參選沒有遺憾。這位前鴉片成癮者在高中時，因接受處方止痛藥後對鴉片上癮。Kim的目標是消除社會對吸毒成癮者的恥辱。自2013年以來，她一直不再沾染鴉片。

Kim說：「我創造了歷史」成為第一個長期服用鴉片類藥物的吸毒成癮的戒毒者，希望能激發其他前癮君子走出來而不是害怕躲藏。

Kim表示比以往更清楚自己的人生目標。她說：「我為自己的參選感到驕傲，我的家庭更深以此為豪，如果我看到當選者做得不好，我會再次出來競選。」在競選期間，Kim對自己，對自己的文化遺產和社區保持忠誠。有人建議她改變自己「少點亞洲人」的外貌，並西化名字，但都被她拒絕了，這足以作為我們所有亞裔的榜樣。

對我來說，Englund和Kim即使沒有贏得席次，但是成功的。她們會成長，未來不是僅作為候選人，而是作為領導人。她們的名字才剛被大家知曉，她們的旅程才剛剛開始，請不要放棄。要向李瑞麟這樣的政治專業人士學習。

政治老手

我並不總是同意表爾威市議員李瑞麟的政見，但他的韌性精神應該效仿。

在最近的選舉中，李瑞麟剛以絕對多數贏得第六個任期，擊敗了挑戰者。他是華盛頓州從政時間最長的亞裔美國人。他在表爾威市擔任議員23年之久，其中包括該市第一位的兩年族裔市長（ethnic mayor）。

當他在第一次選舉中輸了之後，西華報英文版the Asian Weekly前編輯Susan Cassidy和我擔心李不能應付失敗。我們都曾預言他會輸，這是有原因的。因為表爾威這個大多是白人居民的城市，心裡上還沒有準備好在市議會上有一個有色人種代表市民，而他在政治舞台上是一個新人。儘管《西雅圖時報——the Seattle Times》贊同並背書了他，而且他已經成功地籌集了資金，但是有些選民卻不能接受一個有色的候選人，就像一些選民因為黑人而拒絕選奧巴馬總統是一樣的心態。

因此在選舉出爐後兩天，我們邀李瑞麟在華埠國際區吃午飯，為他加油鼓勵。當在餐廳（現在是Wing Luke亞洲博物館的所在地）等他的時候，我們集思廣益，要讓他振作起來，但卻沒有意識到我們自己竟然是完全低估了他這個人。

當他走進餐廳時，臉上只是微笑沒有半點憂鬱和緊張。

他心情放鬆並和大家寒暄，好像什麼事都沒有發生，對選舉結果沒有嘆息感慨，儘管在競選期間發生了種族主義事件，但他卻沒有把責任歸咎於種族主義。他食慾甚佳享受著每一道食物，但不是像一些人為了自我處罰而藉吃發洩情緒的人。在場的他從頭到尾就沒有提到一句自己遭受的損失，他的樂觀情緒令人難以置信，就好像他已準備發起另一場艱苦的選戰而枕戈待旦蓄勢而發。

李瑞麟的卓越的品質是他永不放棄的精神和毅力。這是我第一次在西華報上分享他的故事，希望藉此激發那些努力工作，但卻在選舉中失利的亞裔美國候選人。

對於我們亞裔美國候選人，你們所經歷的是大家的祝福而不是選舉的失敗。

請繼續為您的社區服務，繼續發展關係，耐心一點。你永遠不知道門會打開什麼？當你最不期待的時候，收穫的日子就會到來。