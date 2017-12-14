為受性騷擾者討回公道

美國與世界各地近期突然掀起幾近一發不可收拾的性騷擾揭發新聞。被指控者是在社會上有身份與地位顯赫的名人政要，連美國總統川普也在其內。而部份受害人也來頭不少，包括多位著名女星名女人。美國時代雜誌更將一群打破緘默，將自己受性騷擾遭遇公諸於世的受害人列為本年度的風雲人物，看來受害人討回公道的時刻來臨了。

不管在西方國家或亞洲地區，性騷擾都是敏感話題，更糟的是在很多情況下，雙方都是認識或相熟的。受害者礙於這不是光彩事或要達到某些利益與和諧關係，故此祗有啞忍或將事情埋藏在心底內；同時受害人也未能突破心理關口，對性騷擾一事難以啟齒，保護自己的方法就是能躲開性騷擾者就盡量避遠一點，以免有更進一步不幸的事發生。

另外性騷擾都很少發生在大庭廣眾有目擊證人出現的場合中，所以這二人之事容易變成公說公有理婆說婆不是，互指責對方，最後演變成經常聽到的傳聞誹聞；目前出現的打破緘默局面都祗是受害人訴說當年事，她們群起隔空控訴的目的除了是要為自己討回公道，也要社會大眾認清這些道貌岸然的君子者原來的真面目與假正經。

其實性騷擾不光祗發生在女性身上，相信也有男性受害者，不過目前的注意力還是集中在女性身上。鑑於目前越來越多受害人繼續發聲，寄望未來這些行動能逐漸杜絕性騷擾的存在。