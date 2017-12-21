《減稅與就業法案》主要內容一覽

川普提出的《減稅與就業法案——Tax Cuts and Jobs Act》12月19日在參議院獲得通過，在獲得眾議院通過後，將成為正式法律，這是美國自1986年以來最大規模的稅改，堪稱川普任期第一個重大立法勝利，這項法案主要內容如下：
- 個人所得稅——仍維持現行的7級級距，但其中有5級的稅率下調，最高稅率從過去的39.6%調降到37%，最低稅率則維持在10%。個人應納稅所得超過$50萬美元，以及家庭應納稅所得超過$60萬美元者將適用最高級距。
- 標準扣除額——夫妻扣除額從現行的1萬3千美元，調高到$24,000美元；個人則從$6,500美元調高到12,000美元。戶長身份則從$9,950美元調高為$18,000美元。
- 家庭免稅額——對於有17歲以下兒童的家庭，每名兒童可抵免$2,000美元；有非贍養子女的家庭可抵免$500美元。
- 房貸利率減免——首次或第二次購買新屋，貸款額在$75萬美元以內者利息可抵減，從2018年元月起生效。但這比現行的$100萬美元為低。
- 醫療費用減免——符合規定的醫療費用，如果超過納稅義務人調整後總所得（AGI）7.5%以上的，可以抵減，但只適用於2017及2018年。
- 健保法案——新稅法將取消奧巴馬時代的「可負擔醫療保險法案（Affordable Care Act）」（俗稱奧巴馬健保）的強制納保規定。
- 遺產稅——豁免額擴大了一倍，意味著將被徵稅的遺產對象會變少。目前遺產稅的起徵點為個人$549萬美元、家庭$1,098萬美元。
- 最低替代稅（Alternative Minimum Tax，AMT）——新稅法廢除20%的公司最低替代稅。個人申報所有減免額超$70,300美元，夫妻合併申報超過$109,400美元的納稅人，適用最低替代稅；不適用減免額的門檻，個人提高到$50萬美元、夫妻$100萬美元。
- 通膨指標——目前美國國稅局(IRS)採用城鎮消費者物價指數（CPIU）作為測算依據，新稅法將以用滾動加權後的CPI-U（Chained CPI-U）替代。
- 州稅與地方稅——家庭或個人的州稅和地方稅，最高免稅額調高至$1萬美元。
- 公司稅——公司稅率調降為21%，比現行的35%大幅降低，自明年開始實施。商業實體（pass-through businesses）所有人享有20%營所稅扣除額，僱主夫妻聯合報稅的前$31.5萬美元，可獲得20%的扣減，個人的扣減則減半。
- 海外獲利——海外獲利匯回美國時，從依一般公司稅率的35%，降為現金部分稅率為15.5%，非現金部分為8%。這對跨國企業海外利潤回流美國，具有很大吸引力。
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