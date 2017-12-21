國鐵發生脫軌事故 致3人死亡 百餘人受傷

（本報訊）本月18日早7:40左右，一輛由西雅圖開往波特蘭（Portland）的美國國鐵（Amtrak）列車在皮爾斯郡（Pierce County）的杜邦市（DuPont）發生脫軌事故，當時列車上共有80名乘客及5名乘務人員。

此次事故共計造成3人死亡，百餘人受傷送醫，其中10餘人傷勢嚴重。由於發生脫軌事故的地點是在與I-5高速公路交界處的一座高架橋上，列車車頭

衝下高架橋，與I-5上正在行駛的數輛汽車相撞，造成一些駕駛人受傷，但無駕駛人喪生。I-5部分路段也因此次事故不得不暫時封閉，對交通造成巨大影響。

在脫軌事故發生後，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）發表聲明稱西雅圖市將與皮爾斯郡及州府合作，為此次災難性事故提供支持和幫助。華州州長英斯利（Jay Inslee）同時宣佈本州進入緊急狀態，並提醒民眾避免在I-5封閉路段行駛，注意道路繞行。

事發當日上午，總統川普連續3次發表推文，表達對死傷者的哀悼，稱白宮方面正在密切關注此次事件。並表示美國目前需要加速推動基礎建設，在道路、橋樑、隧道、軌道等設施仍然存在巨大問題時，美國卻在中東戰事中耗費7兆美元。

國家安全運輸委員會（NTSB） 就此次事件展開調查，調查顯示造成此次脫軌事故的原因或為列車超速行駛。該輛列車在限速30mph的路段超速行駛至80mph，在一彎道處脫軌，數節車廂衝出高架橋，跌落至高速公路。但NTSB董事會成員表示事故原因尚無法做出定論。而美國國鐵總裁Richard Anderson 則表示，發生脫軌事故路段的鐵軌未啟動列車控制安全系統（PTC），該系統可令超速行駛的列車減速或停止運行，從而避免發生安全事故。

記錄顯示，此次是本年度發生在華州的第2起國鐵列車脫軌事件，也是自1910年以來造成傷亡人數最多的火車撞車事件。1910年3月1日，本州喀斯喀特山（Cascade Mountains）附近行駛的一輛火車遭遇雪崩，共計96人在災難中喪生，是美國史上最嚴重的火車交通事故，同時也是華州歷史上由於自然災害造成傷亡最為嚴重的事故。