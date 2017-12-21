歡迎西雅圖杜爾肯市長——Welcome Seattle Mayor Jenny Durkan December 21, 2017 by Lei Pei Leave a Comment 杜爾肯市長感謝大眾對她的支持，她誓言未來一定盡力為西雅圖市民服務，實踐選舉時許下的諾言。 國際瑞獅團特別送給杜爾肯市長代表華裔心意的祥獅獻瑞，市長與她的伴侶Dana Garvey一同到台上接受這份吉祥的祝福。 華裔社區商賈505總裁來揮武，中國海景大酒樓東主孫樂瑜、王小玲夫婦及駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長等恭賀杜爾肯市長。 西雅圖資深副市長方威武與外務副市長Shefali Ranganathan與嘉賓們陪同杜爾肯市長出席由西華報基金會主辦在二O一七年十二月十五日於中國海景大酒樓舉行以杜爾肯市長為特別嘉賓的社區歡迎晚宴。 杜爾肯市長與陸榮昌市議員的姐妹歡聚在晚宴上。已逝世的陸榮昌曾任華州副檢察官，是首位華州獲委任官職的華裔。他也是西雅圖市市議員，仕途與杜爾肯有點近似。位於華埠的陸榮昌博物館以他命名，以紀念他在本地的政績。 本地慈善商家潮州同鄉會暨潮汕工商會會長、新福集團主席辛澍杰與杜爾肯市長。 青年是社會未來的主人翁與棟樑。杜爾肯市長一貫喜歡與年青人交談及支持他們的理念，她樂意與國際瑞獅團青少年會員們分享她會如何協助年青人求學的計劃。 杜爾肯市長興高彩烈與晚宴參與者自拍。
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