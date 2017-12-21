國家鐵路客運公司Amtrak在華州貝爾斯郡行走新路線的首行班次發生出軌意外實在驚人，意外不僅導致傷亡，最駭人之處是首行就發生意外，即表示這項自二O一O年開始進行的改道鐵路工程，究意有多不安全。

國鐵在全國出軌的交通意外偶有發生，但在華州卻是第一次出現的嚴重事故。國鐵的安全問題一直被批評，主要是鐵路老化缺錢維修重建及管理不善所致。由於鐵路穿州過市，跨國行走，同一條鐵路的維修保養，經常因地域不同而分別要由聯邦、州、郡與市的交通部門來攤分，這並不相等於人多好辦事；恰恰相反，要分擔責任時所需程序就變得繁複，以致事倍功半， 經常祗聞樓梯響，不見人下來。

以今次在華州塔可瑪附近的本邦市發生的事故為例，鐵路服務歸國鐵；路軌屬普捷捷運擁有；火車則分別由華州與俄州運輸部共同持有。若按問責制調查，不用多說大家都明白各部門之間的合作溝通與需時耗費，又是另一輪持久戰。

早在鐵路構思要規劃新路線時，途經的城市也曾發聲表示鐵路存在很多未達到標準的安全問題，也有市長曾因此控告國鐵，但卻不得要領；日前的意外一語成讖， 給了各相關單位當頭一棒，希望有關當局能認真調查給民眾交待，並作出適當措施，以恢復民眾對使用這耗資一億八千多萬元改道工程的信心。