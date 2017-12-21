在忙忙碌碌的生活裡，聖誕節的腳步已然來到，今年打算怎麼過聖誕節呢？不少人忙著參加聖誕晚會、聖誕大餐、準備徹夜狂歡……基督徒或許會去教堂望彌撒、準備一棵聖誕樹、甚至自己動手佈置一個馬槽，都是很有意思的過聖誕節的方式。 除了以上述的方式，我們想或許還有一些比較另類的、更彰顯聖誕意義的方式，願意提供給各位參考：