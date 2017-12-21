在忙忙碌碌的生活裡，聖誕節的腳步已然來到，今年打算怎麼過聖誕節呢？不少人忙著參加聖誕晚會、聖誕大餐、準備徹夜狂歡……基督徒或許會去教堂望彌撒、準備一棵聖誕樹、甚至自己動手佈置一個馬槽，都是很有意思的過聖誕節的方式。 除了以上述的方式，我們想或許還有一些比較另類的、更彰顯聖誕意義的方式，願意提供給各位參考：
過安靜的聖誕節
- 找個地方安靜下來半天——由於現代的商業活動，聖誕節的氣氛常常是喧鬧狂歡的，大家忙著相互傳遞人際間的溫情。不過如果能在這個天人同歡的慶節中， 空下半天的時間，靜靜地回到自己內心，享受今年的恩典，體會一切的歡樂慶祝背後所含有的最深意義，並祈求能得到最真實寶貴的祝福。
- 寫封祈求寬恕與和好的信——對過去這一年或這一段時間的生活作一個小小的反省，有沒有需要和好的對象（如吵架過的朋友）？有沒有被自己冷漠忽略的人（如某個長輩）？讓聖誕節成為一個修和的機會，修復有裂痕的人際關係，成為締造和平的人。方法可以是打個電話致歉，甚至去拜訪他們！
- 拜訪一些需要關心的人——利用聖誕假期去拜訪一些需要關心的人， 孤兒院院童、老人院、看守所……等的社會邊緣人，將溫暖帶給他們。
- 親手作些聖誕禮物——自己用手工製作禮物，可以發揮創意和想像力。材料並不需要太貴重，也不需要太繁瑣，一張簡單的小卡片就能成為很好的禮物，寫封問候的信可能也是很好的表達。重要的不是禮物的價錢，而是親手製作的心意，真摯的關懷是無價的。
- 給家人寫一封問候關懷的信－－聖誕節是個與家人團聚的日子。在西方遠方的家人都會設法趕回家來過節，跟中國人的農曆新年的味道是差不多的。利用這個時機寫個卡片給家人，表達對他們的關心，特別是平常用言語難以表達的部份。
過浪漫的聖誕節
- 準備螢光棒和噴繪的雪花罐——帶著心愛的那個人，在漆黑的環境裡，用螢光棒裝飾，然後表達你的感情，當對方被這種浪漫的氣氛感動的時候，噴繪雪花罐就派上用場了。
- 選一朵含苞待放的玫瑰花——放在水裡，在冰箱裡凍起來，等結冰後，在吃燭光晚餐的時候取出，然後倒一瓶烈酒在冰塊上，此時，關燈，熄滅蠟燭，放點音樂，並用打火機點燃烈酒，看著冰塊在火焰中慢慢融化，含苞待放的玫瑰花由於熱量的關係在冰與火中綻放。
- 找家蛋糕店訂做個聖誕樹模樣的蛋糕——最上面是心，然後拿起DV到大街上錄下陌生人對他/她的祝福， 最後你做出總結：最了解他/她的人是你。
去感受特殊的聖誕節
- 去有名的芬蘭聖誕老人村——經由那個郵局寄出的信件卡片都有特別的郵戳。還有一個蓋在山洞裡面耶誕樂園，這個是小孩子的天堂，裡面大都是小孩子的玩意兒。
- 去基督教或天主教國家/城市——找一間教堂，參加當週有整天的活動與晚上的平安夜音樂禮拜，或是平安夜彌撒，會讓你永生難忘。
- 去澳洲聖誕節，是另類又熱情——在大太陽底下看到高聳又金光閃閃的聖誕樹。聽說那邊的老公公的紅大衣裡面是裝電風扇不停的吹預防中暑。
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