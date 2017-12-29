2017西華報活動回顧 December 29, 2017 by Lei Pei Leave a Comment ① 西華報成立35週年慶典 終身成就獎獲獎人（右二起）溫恩德、吳小燕、雷向榮醫生、雷吳潤瑛教授、劉伍小霞，與兩位司儀梁淑姿（右）及麥亮彥（左）合影。 西華報歷屆員工、晚宴司儀，慶典活動贊助者、前義工們與吳靜雯社長夫婦，在35週年報慶生日蛋糕前合影留念。 名人時裝表演是慶典晚宴活動高潮之一。 右起：企業感謝獎部份獲獎人與副市長（右）及吳靜雯社長合影。 企業感謝獎部份獲獎人上台接受來賓們鼓掌致意。 排列在會場講台上的終身成就獎及企業感謝獎的獎牌。 ② The NW Asian Weekly 35週年慶典 Northwest Asian Weekly 終身成就獎獲獎者。 贊助公司及贊助人合影。 企業感謝獎得獎者合影。 晚宴最大贊助商Bloodworks的行政總裁James AuBuchon博士頒獎給吳靜雯社長。 牆上的花飾為義工們的作品。 評委和時裝表演的模特兒們。 西華報員工，活動委員會委員，贊助商及作者們合影。 當天晚宴的義工和工作人員。 ③ 歡迎西雅圖杜爾肯市長晚宴 杜爾肯市長感謝大眾對她的支持，她誓言未來一定盡力為西雅圖市民服務，實踐選舉時許下的諾言。 誠信地產李程天恭賀杜爾肯市長 杜爾肯市長與陸榮昌市議員的姐妹歡聚在晚宴上。已逝世的陸榮昌曾任華州副檢察官，是首位華州獲委任官職的華裔。他也是西雅圖市市議員，仕途與杜爾肯有點近似。位於華埠的陸榮昌博物館以他命名，以紀念他在本地的政績。 西雅圖資深副市長方威武與外務副市長Shefali Ranganathan與嘉賓們陪同杜爾肯市長出席由西華報基金會主辦在二O一七年十二月十五日於中國海景大酒樓舉行以杜爾肯市長為特別嘉賓的社區歡迎晚宴。 ④ 華埠社區賀新年 兒童民族服巡遊比賽 ⑤ 回收物時尚服飾設計比賽 左起：評委Karen Tsuo、第二名獲獎者、 第三名獲獎者、第一名獲獎者、評委Jim Doane及阿拉斯加航空的Shaunta Hyde 競賽主席Gei Chan Evergreen Chinese Church贏得出版大獎
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