來訪西雅圖遊客花費知多少? 每天$195兩倍本地人消費

（ 本報訊） 旅遊業是西雅圖經濟來源命脈之一，根據西雅圖市中心遊客調查最新報告顯示，遊客平均每天在西雅圖市消費一百九十五元，與本地來自其他城鎮的本土遊客相比，外來遊客是高消費者；而典型的西雅圖人包括居民與工作者每日平均消費都是二十五元；所以遊客不單興旺西雅圖市各行各業，他們還為政府帶來豐厚的稅金。

今次西雅圖遊客調查工作是在去年五月至六月期間進行。調查人員在不同時段於西雅圖最繁忙的街⻆以抽樣方式訪問行人。在接近八百名受訪者的回應中，調查發現大部份受訪者都不是住在西雅圖。其中逾三分之一都是上班族。遊客基本上佔了訪問者的半數，本地遊客與外州或外國遊客各住一半。

不過在今次調查中得悉很多前往西雅圖的人大部份都不是自駕到來的，駕駛者祗佔百分之八。逾半數受訪者都是乘搭公共交通，而有四分之一受訪者是以步行及騎自行車來西雅圖。其中步行者有見增加，主要是他們都是住在西雅圖旅館的遊客。

調查還發現倘若是自駕來西雅圖的人是消費最低一族，平均每天可能祗花七元五十一仙，大部份都是停車買一杯咖啡或一件甜圈餅就離開。反觀在西雅圖的上班一族則比較願意花錢，他們坐公車往返，會在市內流連，逛街購物吃喝娛樂。消費力較自駕來的人高出三倍，平均每天花二十六元三十六仙。在今次的調查中還有一項有趣的發現，原來也有百分之一的受訪者並沒有特定目的，自己也不知道為何會到市中心。

據西雅圖通勤機構主任賀健士表示，捷運是接載最多人前來西雅圖的交通工具，而且乘坐捷運者也是願意花錢的消費者。這項分析將鼓勵金郡及西雅圖運輸部門發展更多的公車服務網絡，將西雅圖市與其他週邊地區連接起來。著名的西湖捷運轉乘中心是乘客與旅客的集散地，也是輕鐵的總站。但賀健士指出，目前市中心地下的交通網是方便完美，給予來訪者非常便捷的經驗，但當他們離開車站後，就會發現在車站附近除了是林立的商業購物地區外，還是西雅圖的罪惡黑點，販毒及不同種類的罪行活動時有發生。警方應該多加注意與巡邏，改善區內安全，市民與旅客將會更安心在市中心玩樂逗留。