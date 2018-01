靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 你相信命運嗎? 如果命運在我的生活中不起作用,那麼我怎麼解釋我上週在香港旅行時發生的事情呢? 我們本應該在印度尼西亞的巴厘島(Bali, … [繼續閱讀……] about 命運重要嗎?