墨瑞性侵案達成和解 市府賠償受害者15萬美元

（本報訊）非裔男子Delvonn Heckard在2017年6月對前市長墨瑞（Ed Murray）提起性侵訴訟，後由於多人加入訴訟原告行列，墨瑞因受案件輿論影響引咎辭職。Heckard不久後撤訴，並在同年10月再度提訴，還將市府一同列入被告名單，稱市府在此案件中縱容包庇墨瑞的行徑，對性侵受害者極為不公。

12月30日消息指出，市府就墨瑞性侵案件已與原告Delvonn Heckard達成和解協議，Heckard將獲得15萬美元賠償金。目前雙方正在就賠償事宜準備最後的文件，原告律師Lincoln Beauregard表示將在一切手續完成之後撤訴。

對於此次賠償金的分配，Beauregard律師表示，將拿出5萬美元捐獻給性侵受害者恢復組織。

墨瑞在和解達成後發表聲明，稱此次和解協議是「苦中帶甜」的。自己一方面欣喜於此次事件告一段落，可以將其拋在身後，同時另一方面又表示這次訴訟對自己、對丈夫及家人來講都是巨大的傷害。墨瑞在聲明中再次否認與原告發生過性行為，並稱自己並非指責或攻擊性侵受害者。墨瑞表示早已做好自掏腰包在法庭上為自己辯護的準備，但仍感激並讚同市府做出和解的決定，避免了不必要的開支。

西雅圖市政律師Pete Holmes在庭外和解協議達成後表示：「在此和解協議達成後，市府成功向前邁進重要的一步，將此悲劇篇章翻過去了。不但節約了訴訟所帶來的開支，同時也讓受害人Heckard先生在生活中向前邁進了一步。」

現任市長杜爾肯（Jenny Durkan）在和解協議達成後表示，「我讚成市政律師的看法，在此案件中與原告達成和解協議是正確的。也讓市府在此事所帶來的影響中漸漸愈合。作為性侵受害人代表，我知道這件事對於Heckard先生來講造成了很大的痛苦和傷害，對於其他性侵受害者亦然。」