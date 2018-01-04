新任金郡警務署署長Mitzi Johanknecht宣誓就職

（本報訊）1月2日，在本屆普選中擊敗在任金郡警務署署長John Urquhart的Mitzi Johanknecht，在金郡法院正式宣誓就職。

作為自1852年至今以來第2位擊敗在職署長的候選人，Johanknecht成為了金郡警務署第2位女署長，她也是歷屆署長中唯一一位公開同性戀者。

截至1月1日，Johanknecht已在金郡警務署任職長達33年之久，她認為這30餘年的時間對於自己來講是一個學習的過程，並時時刻刻樂在其中。

與其他署長不同的是，Johanknecht失去了前署長John Urquhart的協助。 Urquhart受性侵指控影響，雖然並無實質證據可將其定罪，但他仍在此次普選中失利。Urquhart不但拒絕與Johanknecht交流，同時拒絕一切相關訪問。

Johanknecht表示，她曾試圖多次打電話給前署長，但均無人接聽，所以她選擇與皮爾斯郡警務署署長Paul Pastor、斯諾霍米甚郡警務署署長Ty Trenary及金郡警務署另一位前警長Sue Rahr進行交談，向他們獲取經驗。

Sue Rahr表示，「我能想到像Johanknecht一樣關心自己部隊的領導人並不多，她對於警務署工作的了解程度，比我認識的其他人都要多。現在她所需要學習的只是如何操縱政界的問題。」