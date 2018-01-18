法律淺談：法律制度化的利弊

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上期說完了普通法的由來，今期倒不如討論一下法律的由來和演變。

從聖經的角度去看，神的律法也許自有永有，人的律法也許是亞當與夏娃有了後代之後才有。亞當與夏娃有了兒女之後，相信沒有法律去調停他們之間的糾紛，有爭執的話可以通過協商或用武力解決。但當他們開枝散葉，後人眾多的時候，發生糾紛的事件自然愈來愈多，找人評論或出頭的情況也就愈多，唯一解決的方法只有訂立一些法律，好讓各人有所遵從。

但如果說神給人有自由選擇的意志，便有人願意遵守法律，也有人我行我素，糾紛仍不可免。各人間仍需要有一個有權威的人士去擔當仲裁的角色。就像所羅門王，可以合理解決各人間的衝突。但若不幸遇上一個比雙方更不合理的仲裁人，公平與公義便難共存。為此，有識之士慢慢將法律制度化，審訊的程序、方式，所倚賴的法律，全都明確化和制度化，仲裁人只需要看雙方有沒有達到既定的標準，有便鸁，沒有便輸。

法律制度化的好處是令公平與公義起碼在形式上可以達一致；因為所有人在制度下皆一視同仁。但制度化帶來的後果是繁複的程序和法律，以及低效率和高昂的訴訟費用。法律界有句話說：「公義的執行受到延遲的話，等於沒有公義」。這便是法律制度化其中一個惡果。

人們長久享受了制度化的法律所帶來的繁榮與安定後，卻漸漸又變得不滿它的各種缺點；人便是這樣，永遠也不會滿足。在現今的世界裡，法律制度化是唯一能達致最公平和公義的辦法。除非是包青天或所羅門王再生，誰會願意把糾紛又再一次交給一個沒有繁複的法律程序去遵守、以及受嚴謹的証供法束縛的仲裁人的手上呢？