聯邦與州法的自相矛盾

華州牌照部將市民的資料交給聯邦審核非法移民一事，又是另一次州法與聯邦法不協調而閙出的衝突。

一直以來美國的法制雖然是以民主自由見稱，聯邦、州、市可以各施各法；按美國憲法規定，每當聯邦法與所在地的法例出現矛盾時，聯邦法的權力肯定會淩駕於任何法案之上。所以當聯邦機構在各州施行法例時，州政府是無權阻止與抗辯。

移民，同性戀與大麻是主要令各州與聯邦引起爭議的法案，特別是近期移民與大麻法案的爭論，川普的措施令西岸地區的民主之州如加州與華州的法政出現分歧。總統要嚴厲堵截非法移民，但民主之州卻奉行庇護主義，實行以人道立場對非法移民不問不告訴的措施；不過當聯邦執法伸手到州的部門要求合作時，就如華州牌照部一樣，不知是那一個環節出錯，隨手就忽略了本地州法，將不應該外洩的資料送到聯邦手裡；到被發現時已太遲了。

這些聯邦與州的法律矛盾不單令部份政府機構無所適從，它也令一些對美國法律不熟悉的市民，特別是新移民會感到困擾，因為在美國不單有國法，也有州法，郡法與市法等等。例如最近實施的含糖飲品稅法案祗適用於西雅圖，離開西雅圖這畝地就不成了。所以市民一定要清楚自己要遵守的法律及暸解各項法律對自己的保護功能，這才能真正用法律去保護自己，而不是成為大堆法律條文矛盾的犠牲品。