財稅事務解說：美國社會安全福利指南

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在美國，怎樣得到最高的社會安全福利幾乎是每一位納稅人都想了解的問題 。 社安稅是怎樣規定的？退休時能夠得到多少社會安全福利？收入和年齡對福利有什麼影響？在決定何時退休時應該考慮哪些問題？為什麼不應該以社會安全福利作為您退休後的唯一收入？許多諸如此類問題正在困擾著廣大新移民和納稅人。本文將在此為讀者一一解答：

什麼是社會安全福利？ 什麼是社會安全福利？

美國的社會安全福利（Social Security Benefits）的概念包含了政府發放的退休金、聯邦醫療保險（Medicare）、殘障福利、遺屬福利。

美國社會安全福利幾乎觸及了所有的家庭，它不僅可以幫助年老的美國人，同時也幫助殘疾人士以及喪偶或喪失父、母親的家庭。目前，多於169百萬美國人口在工作時繳付了社會安全稅，而有610萬人口在領取每月的社會安全福利。

社會安全福利並非設計成為人們在退休之後的唯一收入來源。退休之後，社會安全福利只取代了一般人收入的約40%。據理財顧問估計，退休者的工作收入需要約為他工作時期的70%以上，方能過上舒適的退休生活。美國人不僅僅靠社會安全福利，他們必需靠自己的退休金（IRA），儲蓄和投資才能維持原來的生活水平。

社會安全稅是怎樣規定的？

繳納的社會安全稅是用來支付社會安全福利的。在2017年，此限額是$128,700。

社會安全稅 2017 2018 僱員 最高收入達到 $127,200：6.2% 最高收入達到 $128,700：6.2% 僱主 最高收入達到 $127, 200：6.2% 最高收入達到 $128,700：6.2% 個體經營者

*可用所得稅條款抵銷 最高收入達到 $127,200：10.4%* 最高收入達到 $128,700：12.4%

工作積點 工作積點

當工作時，可以為自己的社會安全福利獲得積點。為了符合領取社會安全福利的條件，需要具有一定數量的積點。所需積點數取決於年齡和要申請的福利種類。每年最多可以獲得4個積點。大多數人需要40個積點才有領取退休福利的資格。

2017：$1,130獲得一個積點

2018：$1,160獲得一個積點

聯邦醫療保險稅

聯邦醫療保險是為年滿或超過65歲人士提供的一項醫療保險計劃。當領取殘障福利達24個月或以上，便可以在65歲以前提早符合聯邦醫療保險的條件。永久性腎衰竭的患者與因患肌萎縮性脊髓側索硬化症（路葛雷克氏症）而領取殘障福利的人，不需要等待24個月便可以得到聯邦醫療保險資格。

聯邦醫療保險稅 （Medicare） 2017 2018 僱員/僱主（各自） 總收入的1.45% 總收入的1.45% 個體經營者

*可用所得稅條款抵消 總收入的2.9%* 總收入的2.9%*

高收入者還需要為一定金額以上的收入額外支付0.9%的聯邦醫療保險稅。有關詳細諮訊，請咨詢國家稅務局。

聯邦醫療保險

醫院保險（A部分）——協助支付住院護理和某些後續服務的費用。

醫療保險（B部分）——協助支付醫生服務、醫院門診治療和其它醫療服務的費用。

聯邦醫療保險的優勢計劃（C部分）——在許多地區都提供這些計劃。同時具有聯邦醫療保險的A與B部分的人士，可以參加C部分，並在其中選擇任何一個提供醫療健康服務的醫療團體。

處方藥的保險（D部份）——幫助支付醫生為治療病症而開具處方的藥物。

如果在年滿65歲時已經領取社會安全福利，聯邦醫療保險的住院醫療保險（A部份）會自動生效。如果居住在美國，通常會自動參加門診醫療保險（B部份）。波多黎各的居民或國外的居民不會自動獲得B部份的保險，必需選擇參加這部份的保險。

常見問答：

● 問：工作多久才可以享受社安福利？

答：獲得領取福利資格所需的積點數取決於年齡和要領取福利的類型。最基本的福利為退休福利，1929年或以後出生的任何人都需要工作10年（40個積點），才具有領取退休福利的資格。1929年以前出生者需要較少的工作年限。當年滿65歲時，還能夠以得到的社會安全積點來符合聯邦醫療保險資格。

● 問：我能得到多少社會福利呢？

答：能夠得到多少社會福利，在於個人的出生日期，申請的福利項目，收入的總數等等。社安福利的數額乃根據多年的收入，一般都會相等於平均收入的42%。

● 問：如果收入從記錄中遺漏，我應該怎麼做？

答：如果發現記錄中遺漏收入時，應當做的第一件事就是尋找證實是自己收入的證據。證據可以是：

W-2表格（ Wage and Tax Statement 工資與報稅報表）

報稅單

工資支票存根或工資單據

證明有做工作的任何其他書面文件。

● 問：如何申請社安福利？

答：致電於社安局1-800-722-1213 ，與你當地 的辦事處約定時間。如果是有關申請傷殘或遺屬福利的話，一符合條件便應立即申請。至於退休金，則可在你打算退休前一年約見社安人員，到時需要提供的數據包括：

社安卡和出生證明 結婚證明(如果用配偶的社安戶口來申請) 最近的W-2表，或最近的聯邦所得稅表

● 問：我應該何時提出聯邦醫療保險申請？

答：如果已經在領取社會安全退休或殘障福利或者鐵路退休金，在獲得參加聯邦醫療保險的資格前幾個月，社會安全局會與您聯絡並提供您所需的資訊。如果您在50個州中任意一個州或華盛頓特區居住，將自動參加聯邦醫療保險A部分和B部分。但是，由於必需支付B部分的保險費，您有權拒絕參加這項保險。