送走勝利的2017年 迎接我們的36週年

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

「勝利」是我總結描述2017年的第一個字。 並不是我發明了什麼重大突破拯救西華報的方法，因為這份週報一直像所有的平面媒體一樣飽受掙扎。但我對去年這一年想的愈多，「超凡」、「驚喜」甚至「奇蹟」等字眼就開始源源不斷湧出心田。

奇蹟的定義是什麼？是一份驚人的禮物！是非常不可思議的東西！可不全然如此……它是難以詮釋的……

當我告訴朋友們，我想為華盛頓大學的兩個獎學金捐款$20萬美元，以慶祝我們去年2月份的35週年，不少人揚起了眉毛不以為然。在計劃委員會舉行會議期間，有位委員問：「如果在週年慶典活動期間不能籌到這個數額，你怎麼辦呢？」

我回答：「根據華大的規定，我們可以有5年時間陸續籌集這筆錢。」當時我心存懷疑和恐懼，然而我深藏不表露。

我們的活動經理Stacy Nguyen私下探問我：「你真的覺得可以在晚會上籌到多少錢？」事實上，我是真的不知道啊！

去年五月份，我們一起坐下來預測籌款的金額，但不管我們如何去拉高上漲入場券的金額、從企業贊助到個人票銷售、從甜點拍賣到現場拍賣，甚至到舉標的物牌等，我們總估只能籌到$75,000美元。那天，我們意識到將有一個巨大的任務得承擔。

但我總是告訴自己：「只要努力工作必能有成。」

然後， 就在我們10月21日舉行晚宴的五週前，一些主要的贊助商像Bloodworks，給了我們$10,000美元。不能參加我們的盛會的個人支持者，開始在線捐贈和郵寄支票，如 Dr. Doug和Belinda Louie的捐款就超過了$4,000美元。

11月14日西華報基金會向華盛頓大學教育學院交付$10萬美元，完成了第一個承諾。（截至今天，這將是自2004年以來西華報提供的第4次獎學金捐贈）。

12月7日華州交通部門捐贈了$7萬美元的支票。當陸榮昌亞洲博物館聯合主席Ellen Ferguson聽到我們的故事時，她說：「我將在2018年再承諾捐贈$5,000美元。」她已經在晚宴上贈出了$13,500美元。截止到今天，我們只剩下$21,000美元需要籌資，就達到了兩個獎學金需要籌募的$20萬美元目標。

一位讀者說：「你應該為自己報社籌資而不是華大獎學金。」當印刷出版業在極端逆境中掙扎時，為什麼還要為華大兩個基金籌錢？

賦予是西華報和英文姐妹報Northwest Asian Weekly遺產的一部份。如果我們現在不做，那要等到什麼時候？報紙從這個地球滅絕後嗎？我們能再等待嗎？我需要的只是能量和熱情，我已經得到許多社區領袖的支持，如果不願去做那真就是愚蠢之舉。

我承認籌集$20萬美元是有相當大的挑戰性。如果大家為我們倡議的這次活動捐款太多，要擔心的是他們未來是否還願意為我們報紙買廣告，或贊助支持其它活動呢？但是，這不是我放棄籌集獎學金的理由。我在華大讀大三和大四的時候，曾是華大獎學金的受益者。

去年是個無價之年，我們帶回了「一個村莊」的人，能夠與許多過去的工作人員和支持者重新聯繫，西華報的作者朋友，過去和現在的員工如怡鳳、Kelly、Pei Lei、Xia等人都提筆為文，撰述在西華報的歲月點滴。從來沒有處理過宴會排桌和收錢對賬的員工Rosita，更是在幕後做了許許多多的工作，大家也都參加了我們的盛會。另外，我們在這個過程中取得了創新。我們沒有足夠的人力組織拍賣，包括舉標的物牌子的人。對於籌辦過募款業務的人來說，是會知道在拍賣會中涉及到許許多多的工作。準備好出價卡並將出價編號分配給超過400位客人，是非常耗時耗力的。我們也無法出錢聘請專業的拍賣師和管理團隊，來管理所有的拍賣標的物品。

活動經理Nguyen發明了「榮譽系統」，為我們節省了大量的時間。投標人在指定的卡上寫下投標號碼和信用卡號碼並自己作出總計金額。許多活動在事前有排長隊的來賓等著報到，之後又要查証人數和桌位，我們高效率的系統作業，完全沒有出現讓來賓排隊等候的狀況。

我們的活動在一個晚上完成了許多目標，包括：為獎學金籌集資金、表揚並贈送獎牌給過去35年來近30位的美籍亞裔領袖，及長期的贊助商和廣告商。這是一個美好的社區慶祝晚宴，藉此活動能看到許多久未謀面的老朋友。

今年還有一些人同時參加了西華報和英文版Asian Weekly 35週年的晚宴及表彰Jenny Durkan市長晚宴的三個活動。陸榮昌的Bettie、Marge和Ruby三位姐妹們，她們不僅出席活動還組桌共襄盛舉。

第35屆晚宴與過去有何不同？

我們35週年晚宴沒有像我們25週年那樣， 有兩位前州長格雷戈瓦（Christine Gregoire）和駱家輝出席，當年格雷戈瓦州長為配合我們的活動甚至更動了她的航班。在2012年，州長候選人英斯利（Jay Inslee）和麥坎那（Rob McKenna）參加了我們的30週年晚宴，表演龍舞時，他們每人領著一條不同的龍，從對面進入西雅圖喜來登酒店的大宴會廳。

去年我沒有預料到西雅圖市長競賽的前兩名競爭者Jenny Durkan和Cary Moon會出席我們35週年的盛會，但她們的支持者堅定表示她們會出席。在其他亞裔社區活動中，我通常只看到一位候選人來。西雅圖市長競選有時不會比全華州範圍的競賽來得規模小，但是在我們當天的盛會上確實引起了很多狀況。兩位候選人都有自己作為女性的明星魅力，兩人都有自己的支持群眾，幫著她們在宴會廳裡導航周旋。由於當時我們尚未作出為任何候選的市長背書，所以必需保持中立角色，只是當個好主人。雙方候選人和支持者似乎很高興能在宴會中認識很多新朋友。

其他的驚喜

我去年有很多令人難以置信的時刻。小兒子John在12月訂婚，並準備在今年8月結婚，我將升格一級，真是令人興奮。

11月，西華報在2001年舉辦的夏季青年領袖活動中，一位畢業生David Ka在一次活動中問我：「你還記得我嗎？」我說：「當然啦！David Ka」。儘管他已不再是我當年遇見他的男孩樣，Ka現在在Vulcan房地產部門工作。

當年作為一個高中生的他，做了不尋常的英雄行為。那年，夏季青年領袖活動的學生被西雅圖警察攔截，像犯罪份子一樣靠牆一排站著，因為街道部份關閉，學生們在第四大道南和南Main的一條小街上亂穿馬路。警察問學生是否來自日本，當其中一名學生向警方提出質疑時，被收到一張罰單。

Ka一聲不響地拍了一張警察要學生們排隊靠牆的照片，學生們由公益律師Leo Hamaji和Yvonne Ward代理，這張照片後來被提交作為證據，我們在市法院提出異議時，顯示了警察那天對學生們做了怎麼樣的處理，法官當下駁回了罰單。如果現在發生這種情況，這張照片可能會是個病毒散播出去，因為它將是一個視頻，大家看到的不僅僅是一個鏡頭而已。

在週四下午，華埠國際區圖書館的圖書管理員助理Phuoc Nguyen微笑著看著我，像剛剛贏得了一張彩票。她剛讀了我寫的越南老兵的故事。她指出我們在故事中使用的老照片，她說：「這是我爸爸，他在幾個月前過世了。」這讓她十分感動，她拍了一張那份有她爸爸照片的報紙頁面發給了母親。

這不是我們最初想要用的照片，不知何故版面編輯Han Bui會錯了意，把Nguyen父親的照片給放上了版面。結果是一個美好的錯誤。我從未見過Nguyen如此高興，照片讓我為 Asian Weekly的工作感到自豪。

去年7月，Han 將所有10位西雅圖市長候選人的照片放在Asian Weekly的頭版。我沒有要求她這麼做，要知道為一個報導並在版面上排列出這些照片，是需要花費很多時間才能做到。但在API市長候選人論壇上，每個來賓都能因這份報紙得到很好的服務，每個人都對「是誰競選市長」感到困惑，大家都藉由在Asian Weekly的照片，找到匹配候選人的面孔，一些候選人感謝我們打印出他/她們的照片。

到現在為止，大家或能知道我們在每個報導上付出了多少的努力，每週推出一個偉大的版面沒有捷徑。無論長短，都有百萬個想法將這些故事連接在一起。有一位讀者在看完頭版後問我：「你是如何跟上這些報導？」這是團隊合作、是腦力激盪、是激情煥發、是我們對社區的熱愛、是我們每個人都在整個問題上貢獻的心力和靈魂。我們追求並做到每一個故事、每一張照片、每一個摘引、每一個標題、每一個句子，每一個章節、每一個插圖都力求完美恰當，……無論如何……即使在36年歲歲週週的盡心盡力工作之後。

是的，1月20日將是我們的36週年。