推遲數月正式營業 亞馬遜推出無人收銀超市

（本報訊）亞馬遜（Amazon）從2016年末便開始試營運的無人收銀超市Amazon Go，終於在推遲數月後正式開張營業。

2016年12月，Amazon Go便悄悄在市中心開始試營運，期間僅對亞馬遜員工開放。經過數月試驗，原本定於2017年初向公眾開放的無人收銀超市卻在技術上遇到重大難題，導致正式營業的計劃暫時擱淺。

據知情人士透露，由於Amazon Go通過攝像頭及感應器監控超市內情況，並在顧客購物結束後自動從其亞馬遜賬戶內鎖定的信用卡中扣除相應金額，使得排隊結賬變得多餘。但去年即將正式營業時發現感應器械存在巨大技術漏洞，例如無法分辨身材及衣著相似的顧客，對於一些包裝類似的貨品也無法做到準確辨認，兒童將貨品隨意放在錯誤的貨架上也會對感應器造成干擾。因此，Amazon Go正式營業時間一直推後。

面對種種挑戰，亞馬遜耗時近1年時間，逐一解決問題，Amazon Go終於在本月22日正式對外開放，並稱先前所遇到的技術難題都已得到相應解決。

民眾若想在無人收銀超市購物，首先需要用智能手機下載Amazon Go應用，並與自己的亞馬遜賬戶關聯。進入商店時，顧客需提前在門前掃描手機應用，進入商店後，店內的攝像頭及監控器便會監控顧客從貨架上拿取了何種產品，這些貨品便會被自動加入虛擬購物車中。若顧客將一些商品放回架上，虛擬購物車中的相應商品也會被移除。在購物結束後，顧客僅需走出商店，而手機應用會自動在其亞馬遜賬戶鎖定的信用卡中扣取貨款。

日前，對於是否將增開無人收銀超市，亞馬遜方面表示尚未作出相應計劃，也未打算將該技術應用於先前剛剛收購的全食超市（Wholefoods）中。

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