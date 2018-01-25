簡介：聯邦醫療保險及避免的錯誤

眾所周知，在美國看病是極貴的。在美國，一半左右的個人破產並不是因為商業失敗，而是因為巨額的醫藥費。因此，在美國養老，沒有醫保是一件無法想象的事情。 不過，如果有了公費醫保，一切就輕鬆得多了。美國的老人福利政策規定，年過65歲的老人，看病基本上不用掏多少錢，住院的費用也很少。不過，這一切的前提條件就是加入兩大公費醫保體系——Medicaid和Medicare。貧困者醫療補助保險叫Medicaid，聯邦醫療照顧保險叫Medicare。

本文僅簡介聯邦醫療照顧保險：

它是美國聯邦政府為65歲或以上老年人，不足65歲但有長期殘障的人士或者是永久性腎臟衰竭患者提供的政府醫療保險。申請者必需是美國公民或永久居民，申請者本人或配偶已向國家繳納醫療保險稅（Medicare Tax）10年（40個季度）以上者才有資格申請。

如果您是合法移民並居住滿5年，但沒有在美國工作或交納醫療保險稅滿10年，那麼您在滿65歲以後，暫時還不能得到免費的Medicare醫療保險。但您可以自己繳費購買Medicare醫療保險A計劃——即住院保險。同時也可以與其它Medicare成員一樣，自費交納保險費購買Medicare的B計劃和D計劃，或者其它私人醫療保險。

聯邦醫療保險包括以下的四大部份：

A 部份—— 住院護理保險（Hospital Insurance）：支付住院費用。保險人的工齡如果超過40 個季點，而且年滿65歲的話，則可以免除保費。但如果工齡少於 40 個季點，則須視情況每月支付費用。

B 部份—— 醫生門診保險（Medical Insurance）：B部份涵蓋了醫生的診療費、門診費、以及護理費用，消費者可以自己決定是否購買。須每月支付保險費，直接從民眾的退休金中扣除，就診時民眾須支付20%的自付額。如果已經年滿65歲但仍繼續工作，可以透過雇主申請A部分免費，退休時再申請B 部分。

C 部份——醫療進階計劃（Medicare Advantage）：C部份是由私人保險公司和聯邦政府合作，提供相關的醫療服務——除了處方藥的費用外， 有些計劃提供額外福利， 像是預防保健和健身等服務。大多數情況下，C部分提供者會指定民眾必須使用網絡體系內醫生以及醫院，否則會負擔額外的保險費。

D 部份—— 處方配藥承保計劃（Prescription Drugs）：這個部份主要是幫助民眾負擔處方藥品，可以自由加入。一般來說，加入C部份的民眾，無需再加購這個部份。在遵循政府規範的前提之下，不同保險公司也會提供不同的保費和藥單。加入D 計劃前，民眾應該先確定藥物是否在保險公司的清單之內。

避免錯誤

許多高齡僑民在美國有了俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險（Medicare）後，就以為能夠高枕無憂，但這其實是錯誤觀念！參加紅藍卡（Medicare，又稱聯邦醫療保險）應避免以下幾個錯誤，否則將付昂貴代價：