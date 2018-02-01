最近西雅圖地區一名越南華僑遭遇上司的歧視，用很不容套的語氣，發電郵通知，指明倘若不說英語就請他回家。這事情被該男子的女兒上載社交媒體，立刻引起各界關注，也成為主流媒體的專題報導。

直到現在，亞裔在白人社會內低人一等的情況還是存在。雖然政商各界已見亞裔漸露頭⻆，在本土長大的亞裔正走出他們祖先或父母輩因言語文化差異而被困於惡劣環境的命運，但很多在基層生活與工作的亞裔，特別是那批英語不流利或文化水平較低的一群，還是在日常生活中受到不必要的歧視與欺壓。

這些不平等待遇與歧視除了來自白人社會外，最可恥可恨的是也有來自同族同裔的僱主，這些同族同裔僱主深知在本地立足的難處，也知道這批條件不理想的同族暫時沒有其他出路，祗能依靠他們，所以將任何壓詐手段都施用在同族身上，他們眼前祗有謀利，但卻沒有半點相煎何太急的情義。

猶幸社交媒體已成為很多社會正義與平反的快速渠道，大眾可以利用這些媒體達到不平則鳴，一呼百應的效果。今次該名越南華僑被歧視的事件就是例子。在排山倒海的輿論下，罵人的主管得到應有被解僱的懲罰，老闆為事件負責要公開道歉，受歧視的男子更得到其他人支持願意僱用他。事件引證受欺凌者不要害怕再啞忍，挺身而出公開事件是得到伸張正義的唯一方法。