在美國扔垃圾也是一門技術活，如果垃圾沒有在對的時間扔到對的地方，一旦被發現，環衛部門將視情節輕重處以$25美元至$500美元的罰款。 千萬不要把大件垃圾直接扔到垃圾箱。如果你的大件垃圾被路人看中並領走，算你好運，但時間一旦拖久了並且被市政府的環境部門發現了，那等待你的就只有罰單了。以下方法借供參考：

●只要打個電話，當地的回收公司便會上門回收這些大件物品。但每個州都有不同的政策和要求。有的要居民付費，有的不用。不過，這些回收物品有專門的物品表，需要回收的大件必需符合物品表上的標準，比如廚房裡的櫥櫃不能超過6寸，籃球架是拆卸下來而不是組裝好的。

●把不需要的家用電器和廚房用品放在門口的草坪上，在上面貼個大大的「All Free」，如果你的留下的物品質量還不錯又剛好被路人或鄰居相中並帶走的話，算你走運。但是很多時候，你會發現自己的留下的閒置物品一個星期都無人問津，這個時候你需要立即采取其它方法。

●變賣這個是「一石二鳥」的做法，不僅可以高效解決掉自己手頭上的東西，而且衍生的副產品不可估量，可能是認識新朋友，也可以是解決新生的燃眉之急，一舉多得。可以利用臉書（Facebook）在自己頁面，或在某個群體組織頁面上潑帖子，說明要賣的東西、價格、聯繫方式，以及有沒有其他限制條件（比如不接受保留，先到先得，或某日前必需處理完）。

●捐獻也是個不錯的好方法。PRISM每年都會舉辦免費家具派發活動（PRISM Garage Giveaway） ，可以解決國際學生家具和其他生活用品方面的燃眉之急，而且不費一文。

PRISM會在活動舉辦前3天左右集中派人出卡車去接收，而且對接收的捐獻物品有要求，即完好無損且乾淨的桌、椅、燈台、小的家具、小的家用電器、床單、枕頭、毛巾、廚房用具和碗盤，而不接受沙發、後躺的折疊椅、大的家具、電視和嬰兒用品。這麼做當然是為了就算捐獻者之前未曾用過，但捐出去時至少要保證完整和乾淨，以便後來人使用，且不回收舊電視。

Goodwill官網為www.goodwillswpa.orgGoodwill可以接受的捐贈品的跨度很大，小到衣服、電腦軟件，大到電視、沙發甚至是二手車都可以處理。如果自己沒有工具運輸這些大型的二手家具，可以致電當地的Goodwill詢問他們是否有pick-up的服務，要問清楚來pick-up的人工費是多少。每個城市的Goodwill服務不太一樣。捐給Goodwill另一個好處就是省稅，Goodwill有價目表，可以根據上面的指示評估物品的價格，並且將捐贈的物品價格和數量都統計在一個表格上就可以省稅了。

不過，Goodwill也不是什麼東西都照單全收，據Goodwill出品的最新物品分類表中，就明確指出像損壞比較嚴重的家具、有陰極射線管的電視、火爐、洗衣機、空調、嬰兒車，這種就不接受。之後該店便會以比較低廉的價格將這些閒置物品賣給其他人。