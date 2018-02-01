- 舍路合勝總支堂——訂於2月4日及2月5日（一連兩天）舉行春宴聯歡慶會。2月4日（星期日）下午六時半至八時在本支堂禮堂敬備焗牛布斐。2月5日（星期一）下午六時假座華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會（設卡拉OK娛樂節目）。
- 舍路遡源堂——定於2月12日（星期一）晚上六時假座鯉魚門酒樓舉行春節聯歡宴會。參加宴會的遡源三姓宗親叔伯，兄弟，嬸姆，姐妹和遡源之友會員需持餐券入席，餐券每張20元（售餐券地點：遡源堂）。敬請姑婆，姑丈，僑團領袖，社會知名人仕，遡源之友撥冗光臨，藉增光寵。凡2017年度高中畢業，成績達3.5分以上的遡源弟妹，請將成績表送遡源堂審查，以便在宴會時頒發獎學金以資鼓勵。
- 西雅圖榮光會——謹訂於3月3日（星期六）中午12時假華埠新星酒家舉行春宴聯歡會，歡迎攜眷參加並有抽獎等活動。
- 舍路至孝篤親公所——謹定於3月4日（星期日）下午6時假座華埠康樂酒家舉行春節聯歡宴會。恭請政府首長，僑團領袖，社會賢達，各界友好及陳、胡、袁宗親駕臨參加盛會。本公所會員報名時間：2018年2月24日至26日止。每天上午11時至下午2時。報名地點：歷山寄廬。
- 舍路李氏公所——謹訂於3月18日（星期日）下午六時假華埠康樂酒家舉行春宴聯歡晚會。恭請僑團領袖，社會賢達，本會全體男女昆仲駕臨參加藉增光寵。
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