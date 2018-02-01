越南華僑尋工遭拒 人力資源部涉嫌語言歧視

（本報訊）近日，一名克利夫蘭高中（Cleveland High School）4年級學生Emily Huynh在推特上發佈一條消息。內容稱自己的父親在找工作時遭拒，並收到人力資源部門帶有歧視性的電子郵件。

Emily Huynh的父親是一名52歲的美籍越南華僑，母語為越南語及粵語。他先前曾在一家位於埃弗雷特（Everett）的送貨公司申請工作，遭拒後收到該公司人力資源部門經理的一封郵件，內容為「讓我現在就告訴你，如果你不會說英語，我就直接把你送回家。」不光內容透露出歧視意味，郵件撰寫者甚至還故意使用錯誤的英文語法進行嘲諷。

在收到歧視郵件後，該男子的女兒Emily在推特上發佈了這一信息，並迅速引發關注。這家名為Dash Delivery的送貨公司東主表示，該名發送歧視郵件的人力資源部門經理已被解僱，並親自向Huynh及其家人致歉。涉嫌歧視的前僱員也在事後致歉，但不願接受媒體採訪。

據Emily Huynh稱，自己在讀書和申請獎學金外，還同時幫助父親學習英文。父親所發出的每一條郵件和信息，她幾乎都要幫助檢查語法。唯獨這次由於自己十分忙碌，沒有時間檢查，父親便收到了歧視性郵件。她事後向父親解釋說對方回復的郵件是對他的譏諷和嘲笑。她表示父親不願通過自己接受採訪，他只是覺得十分尷尬，並非氣憤。