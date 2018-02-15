農曆新年餐的主角——雞

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

我家農曆新年餐桌上的亮點一直是雞，為什麼選雞而不是鴨、鵝、龍蝦或牛肉？

正如祖母曾經說過的那樣，扁平嘴的鴨和鵝，看起來像滿臉的悲傷和哭泣，但雞卻有一張「微笑」的嘴。每當聽到這些中國人對農曆新年傳統的理解時，我都感到十分的有趣。

在中國古代，吃雞一直被認為是富人的奢侈品。但是，每當一年一度農曆新年來臨之際，人們會揮霍雞隻，因為這是一個特殊的時刻。

我不敢質疑大人在我小時候做過的事情，儘管聽起來很愚蠢，但我仍然在農曆新年期間，遵循家族的許多傳統，那些是祖母和母親的溫馨回憶。同樣的，媽媽也跟著她母親承襲著許多過年的儀式。

祖母處理雞還有另外的目的和含意，如佛祖得在我們吃之前先享用。因此整隻雞包括頭、尾和腿，要被放在家裡擁有的最美和最貴的盤子上，隨同放著象徵好運的橘子和橙子，被恭敬地放在迷你神龕前，以感謝佛祖在這一年來的祝福和庇佑，祝禱用的熏香將被燒盡。據祖母說，靈魂和神靈會出現在他們吃雞的時候。你能想像雞能通過自身氣味的力量，引誘神靈們來拜訪我們家嗎？對這種超自然的生物，竟也是這般的老饕愛吃，我自然格格地暗笑。

祖母是個很棒的廚師，總是把雞做得完美恰時。我最喜歡的是雞腿的黑肉部份。在過去，家中沒有人被允許可以拿走整隻雞腿的，媽媽會說：「吃雞最好的部份是不禮貌的。」這裡指的最好部份可不是雞胸肉，想像一下美國人會如何反應？祖母可能會嘲笑美國人，真不是個聰明的食客。

就像位專業廚師一樣，祖母會用大刀將雞斬成許多塊，然後像許多中餐館一樣再將它們整理匯成一隻整雞 。厚厚的砧板上，祖母斬雞的大刀聲在我耳邊響起，她是個堅強的女人。

今天，我可以買到盡可能多的雞腿，它是蛋白質的重要來源。一項研究表示，每天吃4根雞腿，就足夠一天的蛋白質需要。

然而，我更喜歡只咀嚼和吮吸骨頭上的汁而不是骨上的肉。通常，我把肉給丈夫或兒子，靠近骨頭的黑肉則是我的最愛。這一點不足為怪，許多華人移民都有這種偏好。事實上，在與華人朋友一起用餐時，我必需為搶吃我們的雞骨塊「打架」呢！

就像我上一篇寫到關於在新年期間吃魚的博客一樣，整隻雞象徵著家庭團結，並且是一個美好的開始和結束，最終意味著要在我們所做的事情上取得成果。

一年之計在於春，一個好的開始會帶來很好的結局。本週西華報慶祝新年聚餐上，是我第一次在美國買了一隻帶頭的雞，不是因為我迷信，而是因為需要為這篇文章附上插圖。農曆新年期間，讀者只需多付點錢，就可以在華埠國際區所有的燒臘店買到雞頭。

幾十年前，我第一次來美國時，總是對可怕的冰凍雞發牢騷。在亞洲，我們總是買新鮮現宰的活雞。現在大家福氣多了，可以在西雅圖的亞洲超市，買到質量更好的雞肉，包括沒有特定藥物、農藥和其它污染物質殘留的天然雞、有機的雞，和自由放養的走地雞。許多華埠國際區的餐廳，提供在一天的至少部份時間內，可以自由自在戶外漫遊，而不是24小時被封閉在圍養欄內的雞，這種雞肉的味道好得多了。

烹飪雞肉有很多方法，不一定要用蒸的，因為有些人認為這種作法太平淡無味。嘗試用金屬框架上的燒烤、直接在高溫下的烤，或簡單在烤箱裡的烘焗。雞是一種靈活的鳥，如同這種特性，讀者可以試著用不同的方法，仍然可以烹飪出各種奇妙的美味。

大蝦

在中國文化中，與大蝦相關的含義是令人感到溫暖的。吃的蝦愈多，就會有更多的笑聲。因為大蝦在粵語中的發音為「哈」，在中文裡類似笑的聲音。頭菜中大蝦這道菜叫「哈哈」，像是大笑的發音！

在除夕和新年期間吃蝦，讓你笑口常開，即使這可能不是真的，但我喜歡在最平常的情況下，以大笑來調節我緊繃的大腦。在日常生活中發現幽默的能力是一種禮物，我打算善用這個禮物。

生蠔

新年期間我最喜歡的另一道菜是牡蠣，它和「好事」有相同的發音。我們永遠不會厭倦好事發生，不是嗎？所以在這一年的這段時間去中國餐館，點一道牡蠣菜，可以選深炸牡蠣、蔥薑蒸牡蠣，或是豬腩牡蠣火鍋，都很受歡迎。

如果自己烹作牡蠣，可以去華埠國際區雜貨店買帶殼的牡蠣，用黑豆豉或其他你認為合適的調味醬蒸著吃，或用起司奶酪醬烤著吃。

如果在中國餐館，東家告訴顧客他們沒有生蠔，顧客可能會感到不安，一般的回應是： 「什麼！我們不能有好事發生。」

農曆新年給了我一些最幸福的童年記憶，美妙可口的食物和收到好些紅包，再加上一週的寒假，讓我們相信農曆新年要比聖誕節更好。

在狗年，與親人共享一頓豐盛的農曆新年佳餚，確保都吃到所有的吉祥好東西，讓每天散播著最好的因果福報。

本報下期有加拿大卑詩省本地養殖的新鮮的亞洲特色雞如走地雞等廣告提供給讀者作參考，請特別留意。

如何作雞 如何作雞

在新年上貢品拜神明要直到眾神品嚐完第一道菜後，我們才被允許進食， 但這是值得等待的。

祖母是一位出色的廚師，像許多中國家庭一樣，她會做蒸雞或煮雞，這兩種方法都能讓雞肉鮮美， 因為保留了雞的原始味道，時間的掌控對蒸或煮雞都很重要。

蒸雞

清洗雞後，將薑和蔥放入雞肚內。根據雞的大小，蒸約30分鐘左右。祖母會用蒸好的雞汁與玉米澱粉攪拌作成沾醬。讓我提醒一下，蒸出來的雞汁有很多油脂，也許應該先從雞汁中拿掉一些脂肪。

煮雞

煮雞的優點是可以同時做好兩道菜。通過低溫煮雞肉，可以得到最香純的雞湯。一些廚師把雞放在一個有蓋的熱水大鍋中，關火，讓它燜上3 0分鐘。加入蔥、大量的生薑和少許鹽，這樣雞肉就能吸收蔥薑味。切割前等30分鐘讓它冷卻，然後沾雞肉在薑汁中。薑汁是用煮沸的熱油澆在切碎的生薑和蔥上製成。

我的越南籍華裔朋友與我分享煮雞的作法， 在農曆新年期間，這道菜在越南也很受歡迎。據朋友介紹，為了讓這道菜看起來更加喜慶，要將蔥或紅棗放在雞的嘴裡，雞腿應該是作為側面裝飾的一部份。

更正：上期的附文中第5項，停上幾分鐘應為1分鐘，特此更正。