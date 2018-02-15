韓裔少女雪板項目為美國奪首金 亞裔撐起花滑隊半壁江山

（本報訊）日前，17歲的美國隊韓裔選手克羅伊金（Chloe Kim）在女子單板滑雪中獲得金牌，成為史上最年輕鑲金選手。因為過人的天份、可愛的笑容，以及韓裔血統，來自南加州的克蘿伊成為平昌冬奧的焦點。克羅伊金在賽前就被視為是這次冬奧奪金的大熱門。

現年17歲的克羅伊金（下圖）從小在加州長大，8歲在父親的帶領下開始單板U形池的訓練。9歲獲得第一個青少年世界冠軍，這也是這項運動史上最年輕的世界冠軍。14歲參加X-Game時獲得銀牌，在15歲時獲得了人生第一個美國公開賽女子超大U形池的冠軍。是目前最有希望赶超Kelly Clark的人選，被譽為女子單板的未來。

她真正地熱愛著這項運動，是一名天生的滑手：在17年美國公開賽的女子超大U形池的比賽中，她在前兩輪已經確定了冠軍寶座的位置後，第三輪比賽依然用高超的發揮和驚豔的技巧刷新了自己之前的分數，在職業比賽中，尤其是像單板超大U形池這種稍有不慎就會受傷的極限運動中，能夠如此專注且富有激情，除了她身為滑手的敬業，更離不開她對這項運動熱愛。

美國今年參加冬奧會的花滑代表隊中一半是亞裔，也是美國參賽者中亞裔比例最高的一年。 24歲的日裔選手長洲未來（Mirai Nagasu）冬奧會中完成三周半跳順利奪得銀牌，成為冬奧史上第三位成功挑戰這一高難度動作的女性花滑選手，也是冬奧會上第一位完成這個動作的美國女子代表。

長洲未來（下圖）2014年無緣徵戰素溪冬奧後，決定將難度很高的三周半跳加入整套表演之中。她告訴美國國家廣播公司（NBC）：「如果沒有那段時間（素溪冬奧後）沉澱下來並且下定決心，我想我也不會苦練三周半跳。」

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，長洲未來今年是生涯第2度徵戰冬奧，上次2010年在溫哥華冬奧拿下女子個人花式滑冰第4名，原想2014年再戰冬奧，但因為一項爭議性決策無緣出征。